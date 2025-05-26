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Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света
Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света - РИА Новости, 26.05.2025
Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Грайворонском округе Белгородской области, без света остаются 13 сел, восстановление начнётся после согласования РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:24:00+03:00
2025-05-26T05:24:00+03:00
2025-05-26T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
жкх
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Грайворонском округе Белгородской области, без света остаются 13 сел, восстановление начнётся после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остаются сёла Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило", - написал он в Telegram-канале. Гладков подчеркнул, что "аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с МО РФ".
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происшествия, белгородская область, жкх, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, ЖКХ, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света
Гладков: более десяти белгородских сел остались без света