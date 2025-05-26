https://ria.ru/20250526/gladkov-2019036103.html

Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света

Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света - РИА Новости, 26.05.2025

Гладков сообщил, что более десять белгородских сел остались без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Грайворонском округе Белгородской области, без света остаются 13 сел, восстановление начнётся после согласования РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:24:00+03:00

2025-05-26T05:24:00+03:00

2025-05-26T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

жкх

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_025ffac6dc9c8cbd97a131e825df90b8.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Грайворонском округе Белгородской области, без света остаются 13 сел, восстановление начнётся после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остаются сёла Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило", - написал он в Telegram-канале. Гладков подчеркнул, что "аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с МО РФ".

https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, жкх, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)