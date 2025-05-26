https://ria.ru/20250526/geroy-2019193871.html

Первый очный модуль проекта "Герой 71" стартовал в Тульской области

Первый очный модуль проекта "Герой 71" стартовал в Тульской области - РИА Новости, 26.05.2025

Первый очный модуль проекта "Герой 71" стартовал в Тульской области

Первый образовательный модуль проекта "Герой 71" стартовал в понедельник в парк-отеле "Шахтер" в Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:23:00+03:00

2025-05-26T19:23:00+03:00

2025-05-26T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый образовательный модуль проекта "Герой 71" стартовал в понедельник в парк-отеле "Шахтер" в Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Он посвящен государственной политике и управлению на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. В первом очном модуле примут участие порядка 60 ветеранов СВО, которые прошли отбор на один из самых востребованных сервисов данного проекта – "Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона". Методические рекомендации образовательного модуля разработаны Президентской академией РАНХиГС, а также доработаны с учетом региональных особенностей. В формировании программы принимали участие председатель Тульской областной думы, участник СВО Андрей Дубровский и руководители органов власти. В первый день состоялось торжественное открытие программы. К будущим сотрудникам органов власти и ведущих предприятий региона обратился заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он напомнил, что в апреле 2024 года по инициативе губернатора Дмитрия Миляева Тульская область одной из первых в стране запустила региональную программу "Герой 71". С 1 февраля 2025 года в Тульской области реализуется второй этап "Героя 71", аналог федеральной программы "Время героев", но с учетом региональных особенностей. Его цель – успешное трудоустройство и самореализация в мирной жизни каждого участника спецоперации. Участников индивидуально сопровождают, разрабатывая персональные планы развития необходимых компетенций для дальнейшего трудоустройства в органы власти и на ведущие предприятия региона. Реализация данного проекта находится на постоянном контроле Миляева. Давлетшин отметил, что в проекте действуют 14 сервисов для участников СВО, каждый из которых помогает раскрыть и реализовать их потенциал. "Сегодня перед руководством региона стоит задача – использовать ваши знания, умения, богатый опыт, чтобы они помогали и дальше развивать Тульскую область. Спасибо, что вы присоединились к этой программе, впереди у нас с вами большая работа. Такие люди как вы сегодня нужны в органах государственной и муниципальной власти, а также на ведущих предприятиях региона. Сегодня вы ставите перед собой самые амбициозные цели, а наша задача вам в этом помочь", — приводит пресс-служба слова Давлетшина. Заместитель губернатора отметил, что во время проведения первого модуля участники проекта впервые познакомятся со своими наставниками. Давлетшин рекомендовал им взять максимум от общения с ними, составить план совместной работы на предстоящий период взаимодействия. Наставниками для участников станут руководители органов власти и ведущих предприятий региона, федеральных структур, депутаты. Они помогут ветеранам СВО в том числе с дальнейшим трудоустройством. Собравшихся приветствовал Дубровский. Он указал, что специальная военная операция – уникальная школа жизни – суровый, жестокий, но очень ценный опыт. Его можно много, где применить – от бизнеса и сельского хозяйства до политики и госуправления. "Ближайшие дни будут для вас очень насыщенными. У вас будут лекции, практические занятия, работа в команде. Вы сможете пообщаться с интересными спикерами на самые разные темы. Поближе познакомитесь со сферами, в которых планируете работать. Впереди у вас большое будущее. Уверен, что мы вместе будем развивать Тульскую область", — сказал Дубровский, его слова приводит пресс-служба. Участникам презентовали сервисы проекта, а также для них организовали тестирование, на котором оценили уровень их теоретической подготовки. Завершился день командообразующим событием. Первый модуль включает в себя ряд развивающих, спортивных и образовательных мероприятий, в том числе по обмену опытом. Участников ждет насыщенная неделя, во время которой они получат знания от разных спикеров России и смогут отработать их на практических занятиях. Полноценная программа переподготовки продлится около 500 часов и завершится 1 июня. Еще три аналогичных модуля, посвященные экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным управленческим технологиям, пройдут в сентябре этого года, а также в феврале и апреле 2026 года.

https://ria.ru/20250509/tula-2016068311.html

https://ria.ru/20250429/knr-2013933553.html

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