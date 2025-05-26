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В Германии заявили, что не меняли позиции по поставкам оружия Украине

В Германии заявили, что не меняли позиции по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2025

В Германии заявили, что не меняли позиции по поставкам оружия Украине

Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T23:11:00+03:00

2025-05-26T23:11:00+03:00

2025-05-26T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Что касается дальности, то я ещё хочу сказать, что нет никакой новой договорённости, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство", - сказал Клингбайль на пресс-конференции в Берлине. Его слова приводит телеканал NTV. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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