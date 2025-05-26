https://ria.ru/20250526/gaza-2019133687.html

В ВОЗ рассказали, сколько убитых находится под завалами в секторе Газа

В ВОЗ рассказали, сколько убитых находится под завалами в секторе Газа - РИА Новости, 26.05.2025

В ВОЗ рассказали, сколько убитых находится под завалами в секторе Газа

По меньшей мере 10 тысяч тел находятся под завалами в секторе Газа, ситуация катастрофическая, заявила на брифинге в Женеве региональный директор ВОЗ по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:57:00+03:00

2025-05-26T15:57:00+03:00

2025-05-26T16:00:00+03:00

в мире

женева (город)

израиль

биньямин нетаньяху

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере 10 тысяч тел находятся под завалами в секторе Газа, ситуация катастрофическая, заявила на брифинге в Женеве региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи."Наши команды на месте сообщают нам, что ситуация хуже некуда, они никогда такого не видели... По меньшей мере 10 тысяч тел лежат под руинами в секторе Газа, 15 тысяч человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации, 7,5 тысячи были эвакуированы", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU).Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250526/gaza-2019078652.html

женева (город)

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в мире, женева (город), израиль, биньямин нетаньяху, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году