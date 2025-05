https://ria.ru/20250526/gaza-2019078652.html

СМИ: Израиль планирует занять 75 процентов сектора Газа за два месяца

СМИ: Израиль планирует занять 75 процентов сектора Газа за два месяца

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два месяца планирует занять 75% территорий сектора Газа, мирное население сектора будет располагаться на оставшихся 25% территорий, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на документы ЦАХАЛ. "Армия обороны Израиля заявила в воскресенье, что в рамках нового наступления на террористическую группировку ХАМАС она намерена занять 75% территории сектора Газа в течение двух месяцев", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что на данный момент израильские военные контролируют примерно 40% сектора и на захват оставшихся 35% территорий уйдет около двух месяцев. Кроме того, Times of Israel сообщает, что после начала масштабного наступления, более двух миллионов мирных жителей сектора будут эвакуированы в "безопасные зоны", расположенные в районе аль-Маваси на южном побережье сектора, в центральных районах Газы Дейр-эль-Балах и Нусейрат и в городе Газа. Согласно военным источникам, чье мнение приводит газета, руководство ЦАХАЛ решило сосредоточить усилия на уничтожении инфраструктуры радикалов в секторе и захвате территорий. По данным, которые опубликовало издание, движение ХАМАС проложило около 900 километров подземных туннелей, израильские военные смогли ликвидировать лишь 25% этих маршрутов. Отмечается, что, уничтожив военное крыло ХАМАС, разрушив всю его инфраструктуру, а также лишив движение возможности контролировать распределение гуманитарной помощи в Газе, армия сможет одержать победу над ХАМАС и освободить всех оставшихся в секторе заложников. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

