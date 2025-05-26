https://ria.ru/20250526/frantsiya-2019120451.html

МИД Франции высказался о войне с Россией

МИД Франции высказался о войне с Россией - РИА Новости, 26.05.2025

МИД Франции высказался о войне с Россией

Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:17:00+03:00

2025-05-26T15:17:00+03:00

2025-05-26T15:18:00+03:00

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Ни Франция, ни Европа не находится в состоянии войны с Россией и российским народом. Но мы противостоим... силовому перекраиванию границ в Европе. Этот принцип не может быть приемлем для нас и мы сопротивляемся ему. Это сопротивление выражается в нашем содействии суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, ее и военным усилиям", - заявил Барро на совместной пресс-конференции в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном. По его словам, ни у Европы, ни у Франции нет территориальных претензий к РФ. "Наше сопротивление будет продолжаться и проявляться в виде более "тяжелых" санкций, которыми мы попытаемся сделать войну невозможной, так как наше желание, чтобы война была прекращена, и начались переговоры", - заявил французский министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019036622.html

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россия, украина, франция, жан-ноэль барро, арарат мирзоян, сергей лавров, нато, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025