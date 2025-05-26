https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html

Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России

Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России - РИА Новости, 26.05.2025

Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России

Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:57:00+03:00

2025-05-26T12:57:00+03:00

2025-05-26T13:19:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи. "ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи. По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка. "Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев.На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.

https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html

https://ria.ru/20250523/udobreniya-2018564491.html

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экономика, россия, евросоюз, франция, в мире, меркосур, белоруссия