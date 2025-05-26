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Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России - РИА Новости, 26.05.2025
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12:57 26.05.2025 (обновлено: 13:19 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html
Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России
Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России - РИА Новости, 26.05.2025
Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России
Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:57:00+03:00
2025-05-26T13:19:00+03:00
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи. "ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи. По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка. "Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев.На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html
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экономика, россия, евросоюз, франция, в мире, меркосур, белоруссия
Экономика, Россия, Евросоюз, Франция, В мире, Меркосур, Белоруссия
Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России

Лапи: пошлины ЕС на удобрения из России поставят фермеров в трудное положение

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения, заявил РИА Новости генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи.
"ЕС решил ввести пошлины на российские удобрения. Это поставит нас, фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России. Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм", - сообщил Лапи.
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По его словам, на удобрения из РФ приходится от 5% до 15% рынка.
"Это отразится на всех остальных удобрениях. Это наносит удар по нашей конкурентоспособности. Это был выбор ЕС из-за того, что у вас происходит, но платим за это мы, фермеры", - сказал собеседник агентства.
Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев.
На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
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