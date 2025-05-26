https://ria.ru/20250526/fosagro-2019218456.html

"ФосАгро" стала обладателем Гран-при всероссийского конкурса

"ФосАгро" стала обладателем Гран-при всероссийского конкурса - РИА Новости, 26.05.2025

"ФосАгро" стала обладателем Гран-при всероссийского конкурса

Группа "ФосАгро" стала четырехкратным обладателем Гран-при Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Флагманы бизнеса: РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:00:00+03:00

2025-05-26T21:00:00+03:00

2025-05-26T21:00:00+03:00

фосагро

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Группа "ФосАгро" стала четырехкратным обладателем Гран-при Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2024", сообщает пресс-служба компании. Организация победила сразу в двух номинациях: "За динамичное развитие бизнеса" и "За лучшую практику взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП". Еще в трех номинациях – "За поддержку работников с семейными обязанностями, семьи, материнства и детства", "За вклад в устойчивое развитие территорий", "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG" – компания вошла в тройку лидеров. Конкурс проводится РСПП ежегодно с 1997 года. "ФосАгро" является его традиционным участником и четырехкратным обладателем Гран-при. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 200 крупных отечественных компаний. В этом году обладателями наград конкурса в отдельных 17 номинациях стали ООО "УК "Металлоинвест", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Магнит", ПАО "СИБУР Холдинг", МКПАО "ОК РУСАЛ", ПАО "Северсталь", госкорпорация "Росатом", ПАО "Лукойл" и другие крупнейшие компании страны, говорится в сообщении пресс-службы. Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников поблагодарил РСПП и оргкомитет премии за высокую оценку деятельности компании. "Эта победа – авторитетное признание высоких темпов развития компании, эффективности и востребованности наших социальных проектов. За последние три года "ФосАгро" направила на инвестиции более 200 миллиардов рублей, в том числе рекордные 75 миллиардов – в 2024 году. Досрочно достигла ключевых целей своей стратегии развития. На этом фундаменте мы каждый год ставим новые производственные рекорды, создаем новые мощности, развиваем инновации, увеличиваем налоговые отчисления", - отметил Рыбников. Он добавил, что в прошлом году на реализацию социальных и благотворительных проектов "ФосАгро" выделила рекордные 14,5 миллиарда рублей – это на 20% больше уровня 2023 года. "А за три последних года мы направили на эти цели 40 миллиардов рублей. Благодарю оргкомитет премии за прекрасный подарок нашему трудовому коллективу к профессиональному празднику - Дню химика!" - отметил Рыбников. Отдельную благодарность экспертному совету он выразил за высокую оценку ключевого социального проекта группы "ФосАгро" - "Детям России Образование Здоровье Духовность" (ДРОЗД). Оргкомитет конкурса оценивал деятельность российского бизнеса в 2024 году. По итогам года предприятия группы выпустили 11,8 миллиона тонн агрохимической продукции, что на 4,3% превысило показатели 2023 года. Также отмечен рост заработной платы в компании на две трети, до 184 тысяч рублей, а объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней по итогам прошлого года вырос на 15% (более 79 миллиардов рублей).

https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html

https://ria.ru/20250321/fosagro-2006422350.html

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фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей