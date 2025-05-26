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В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle - РИА Новости, 27.05.2025
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23:38 26.05.2025 (обновлено: 00:12 27.05.2025)
https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019228792.html
В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle
В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle - РИА Новости, 27.05.2025
В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle
В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро в Финляндии, передает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-26T23:38:00+03:00
2025-05-27T00:12:00+03:00
коммерческая недвижимость
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швеция
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в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро в Финляндии, передает телерадиовещатель Yle."Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород. — Прим. ред.), которая долгое время оставалась закрытой", — говорится в сообщении. Уточняется, что продажу осуществила госкомпания Senate Properties.Согласно планам города, территорию крепости используют в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться турпоездки и различные мероприятия.Содержание крепости обходилось примерно в 200 тысяч евро в год. Реконструкцию территории Минфин Финляндии оценил в порядка 18 миллионов евро.
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коммерческая недвижимость, российская империя, финляндия, швеция, александр суворов (полководец), в мире
Коммерческая недвижимость, Российская империя, Финляндия, Швеция, Александр Суворов (полководец), В мире
В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle

Yle: русскую крепость Кюменегород XVIII века продали за один евро в Финляндии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Хельсинки
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро в Финляндии, передает телерадиовещатель Yle.
«
"Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород. — Прим. ред.), которая долгое время оставалась закрытой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что продажу осуществила госкомпания Senate Properties.

Крепость Кюменегород построили на рубеже XVIII и XIX веков по указанию Александра Суворова для защиты границы Российской империи со Швецией. Роль приграничного форпоста этот объект утратил после Русско-шведской войны (1808-1809), когда граница отодвинулась далеко на запад. Российский гарнизон размещался в Кюменегороде до 1917 года. Сейчас это область Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии. Крепость занимает площадь около 50 гектаров, на которой расположено около 20 построек.

Согласно планам города, территорию крепости используют в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться турпоездки и различные мероприятия.
Содержание крепости обходилось примерно в 200 тысяч евро в год. Реконструкцию территории Минфин Финляндии оценил в порядка 18 миллионов евро.
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