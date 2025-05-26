В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle
Yle: русскую крепость Кюменегород XVIII века продали за один евро в Финляндии
Вид на Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро в Финляндии, передает телерадиовещатель Yle.
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"Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород. — Прим. ред.), которая долгое время оставалась закрытой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что продажу осуществила госкомпания Senate Properties.
Крепость Кюменегород построили на рубеже XVIII и XIX веков по указанию Александра Суворова для защиты границы Российской империи со Швецией. Роль приграничного форпоста этот объект утратил после Русско-шведской войны (1808-1809), когда граница отодвинулась далеко на запад. Российский гарнизон размещался в Кюменегороде до 1917 года. Сейчас это область Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии. Крепость занимает площадь около 50 гектаров, на которой расположено около 20 построек.
Согласно планам города, территорию крепости используют в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться турпоездки и различные мероприятия.
Содержание крепости обходилось примерно в 200 тысяч евро в год. Реконструкцию территории Минфин Финляндии оценил в порядка 18 миллионов евро.