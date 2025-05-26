https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019228792.html

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle - РИА Новости, 27.05.2025

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро в Финляндии, передает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-26T23:38:00+03:00

2025-05-26T23:38:00+03:00

2025-05-27T00:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро в Финляндии, передает телерадиовещатель Yle."Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород. — Прим. ред.), которая долгое время оставалась закрытой", — говорится в сообщении. Уточняется, что продажу осуществила госкомпания Senate Properties.Согласно планам города, территорию крепости используют в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться турпоездки и различные мероприятия.Содержание крепости обходилось примерно в 200 тысяч евро в год. Реконструкцию территории Минфин Финляндии оценил в порядка 18 миллионов евро.

https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005681877.html

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коммерческая недвижимость, российская империя, финляндия, швеция, александр суворов (полководец), в мире