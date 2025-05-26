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"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России - РИА Новости, 26.05.2025
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России
Финляндия сомневается, что НАТО под руководством президента США Дональда Трампа окажет ей необходимую поддержку в случае конфронтации с Россией, пишет издание... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:04:00+03:00
2025-05-26T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финляндия сомневается, что НАТО под руководством президента США Дональда Трампа окажет ей необходимую поддержку в случае конфронтации с Россией, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)."Этот шаг (Вступление Финляндии в НАТО. — Прим. Ред.) поддержало подавляющее большинство населения страны. Теперь многие финны сомневаются в том, что альянс под руководством американского лидера Дональда Трампа по-прежнему обеспечивает обещанную безопасность. Или Финляндия снова останется одна", — говорится в материале.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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дональд трамп, финляндия, в мире, россия, москва, владимир путин, нато
Дональд Трамп, Финляндия, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России
FAZ: Финляндия не уверена, что НАТО окажет поддержку в случае конфронтации с РФ