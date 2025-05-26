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"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России - РИА Новости, 26.05.2025
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12:04 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России - РИА Новости, 26.05.2025
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России
Финляндия сомневается, что НАТО под руководством президента США Дональда Трампа окажет ей необходимую поддержку в случае конфронтации с Россией, пишет издание... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:04:00+03:00
2025-05-26T12:04:00+03:00
дональд трамп
финляндия
в мире
россия
москва
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финляндия сомневается, что НАТО под руководством президента США Дональда Трампа окажет ей необходимую поддержку в случае конфронтации с Россией, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)."Этот шаг (Вступление Финляндии в НАТО. — Прим. Ред.) поддержало подавляющее большинство населения страны. Теперь многие финны сомневаются в том, что альянс под руководством американского лидера Дональда Трампа по-прежнему обеспечивает обещанную безопасность. Или Финляндия снова останется одна", — говорится в материале.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html
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дональд трамп, финляндия, в мире, россия, москва, владимир путин, нато
Дональд Трамп, Финляндия, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Снова одна". На Западе обеспокоились судьбой Финляндии из-за России

FAZ: Финляндия не уверена, что НАТО окажет поддержку в случае конфронтации с РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финляндия сомневается, что НАТО под руководством президента США Дональда Трампа окажет ей необходимую поддержку в случае конфронтации с Россией, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Этот шаг (Вступление Финляндии в НАТО. — Прим. Ред.) поддержало подавляющее большинство населения страны. Теперь многие финны сомневаются в том, что альянс под руководством американского лидера Дональда Трампа по-прежнему обеспечивает обещанную безопасность. Или Финляндия снова останется одна", — говорится в материале.
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В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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