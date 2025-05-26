https://ria.ru/20250526/filimonov-2019114980.html

Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году

Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году - РИА Новости, 26.05.2025

Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря региона 2025 года, итоги конкурса подвели в преддверии Общероссийского дня... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:57:00+03:00

2025-05-26T14:57:00+03:00

2025-05-26T15:44:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017365558_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6924e5ca09c33ca8e8d953810fbe8d39.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря региона 2025 года, итоги конкурса подвели в преддверии Общероссийского дня библиотек, он отмечается 27 мая, сообщает пресс-служба облправительства. Так, победителем стала главный библиотекарь мультимедийного центра Центральной библиотеки имени Г. Н. Потанина из Никольска Ольга Рыкова. Она получила премию в размере 100 тысяч рублей. "Поздравляем Ольгу Владимировну с заслуженной победой. Гордимся и поддерживаем наших талантливых работников культуры, которые демонстрируют пример профессионализма и ответственного подхода к своему делу и вносят большой вклад в поддержание и передачу следующим поколениям традиций и духовного наследия Русского Севера", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Призерами конкурса стали библиотекари из Шекснинского и Нюксенского муниципалитетов. Так, второе место и 60 тысяч рублей достались заведующей Сиземской сельской библиотекой Светлане Сборновой. Третье место и 40 тысяч рублей получила главный библиотекарь Нюксенской централизованной библиотечной системы Светлана Петрова. Всего участие в конкурсе в этом году приняли 26 библиотекарей из 25 округов и районов Вологодской области. Десять из них попали в финал. На заключительном этапе участники сдали мини-экзамен на знание теории библиотечного дела, литературы и русского языка. Они показали умение пользоваться электронными полнотекстовыми и библиографическими ресурсами, выполнили творческое задание, а также представили собственные реализованные проекты. Профессиональное соревнование для работников библиотечной сферы состоялось в Вологодской области в пятый раз. За все время его участниками стали более 170 библиотекарей из всех округов и районов региона.

https://ria.ru/20250523/filimonov-2018734829.html

https://ria.ru/20250522/filimonov-2018538593.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов