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Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году - РИА Новости, 26.05.2025
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Вологодская область
 
14:57 26.05.2025 (обновлено: 15:44 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/filimonov-2019114980.html
Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году
Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году - РИА Новости, 26.05.2025
Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря региона 2025 года, итоги конкурса подвели в преддверии Общероссийского дня... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:57:00+03:00
2025-05-26T15:44:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря региона 2025 года, итоги конкурса подвели в преддверии Общероссийского дня библиотек, он отмечается 27 мая, сообщает пресс-служба облправительства. Так, победителем стала главный библиотекарь мультимедийного центра Центральной библиотеки имени Г. Н. Потанина из Никольска Ольга Рыкова. Она получила премию в размере 100 тысяч рублей. "Поздравляем Ольгу Владимировну с заслуженной победой. Гордимся и поддерживаем наших талантливых работников культуры, которые демонстрируют пример профессионализма и ответственного подхода к своему делу и вносят большой вклад в поддержание и передачу следующим поколениям традиций и духовного наследия Русского Севера", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Призерами конкурса стали библиотекари из Шекснинского и Нюксенского муниципалитетов. Так, второе место и 60 тысяч рублей достались заведующей Сиземской сельской библиотекой Светлане Сборновой. Третье место и 40 тысяч рублей получила главный библиотекарь Нюксенской централизованной библиотечной системы Светлана Петрова. Всего участие в конкурсе в этом году приняли 26 библиотекарей из 25 округов и районов Вологодской области. Десять из них попали в финал. На заключительном этапе участники сдали мини-экзамен на знание теории библиотечного дела, литературы и русского языка. Они показали умение пользоваться электронными полнотекстовыми и библиографическими ресурсами, выполнили творческое задание, а также представили собственные реализованные проекты. Профессиональное соревнование для работников библиотечной сферы состоялось в Вологодской области в пятый раз. За все время его участниками стали более 170 библиотекарей из всех округов и районов региона.
https://ria.ru/20250523/filimonov-2018734829.html
https://ria.ru/20250522/filimonov-2018538593.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область
Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря Вологодской области в 2025 году

Филимонов: стало известно имя лучшего библиотекаря в Вологодской области

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал имя лучшего библиотекаря региона 2025 года, итоги конкурса подвели в преддверии Общероссийского дня библиотек, он отмечается 27 мая, сообщает пресс-служба облправительства.
Так, победителем стала главный библиотекарь мультимедийного центра Центральной библиотеки имени Г. Н. Потанина из Никольска Ольга Рыкова. Она получила премию в размере 100 тысяч рублей.
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"Поздравляем Ольгу Владимировну с заслуженной победой. Гордимся и поддерживаем наших талантливых работников культуры, которые демонстрируют пример профессионализма и ответственного подхода к своему делу и вносят большой вклад в поддержание и передачу следующим поколениям традиций и духовного наследия Русского Севера", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Призерами конкурса стали библиотекари из Шекснинского и Нюксенского муниципалитетов. Так, второе место и 60 тысяч рублей достались заведующей Сиземской сельской библиотекой Светлане Сборновой. Третье место и 40 тысяч рублей получила главный библиотекарь Нюксенской централизованной библиотечной системы Светлана Петрова.
Всего участие в конкурсе в этом году приняли 26 библиотекарей из 25 округов и районов Вологодской области. Десять из них попали в финал. На заключительном этапе участники сдали мини-экзамен на знание теории библиотечного дела, литературы и русского языка. Они показали умение пользоваться электронными полнотекстовыми и библиографическими ресурсами, выполнили творческое задание, а также представили собственные реализованные проекты.
Профессиональное соревнование для работников библиотечной сферы состоялось в Вологодской области в пятый раз. За все время его участниками стали более 170 библиотекарей из всех округов и районов региона.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Вологодская областьВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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