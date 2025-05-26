Рейтинг@Mail.ru
Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:56 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/festival-2019113015.html
Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье
Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2025
Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье
Более 18 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 24 и 25 мая, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:56:00+03:00
2025-05-26T14:56:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егор дружинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019113551_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_246016bb920f10ae24f63b207a1c6051.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 18 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 24 и 25 мая, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона. Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Концерт в Сергиевом Посаде посетили 2,5 тысячи человек, в Талдоме – 3 тысячи, в Дубне – 5 тысяч, в Истре – 2 тысячи, в Солнечногорске – 6 тысяч. Финалистами отборочного этапа стали школа танцев Grand Pas, Софья Перевозчикова из Сергиево-Посадского городского округа, коллектив уличного танца "Алмаз" Талдомского городского округа, танцевальная команда PAN.DANCE из Дмитровского городского округа и коллектив "Выкрутасы" из городского округа Дубна. Также на следующий тур прошли танцевальный коллектив "Кризис Жанра" из городского округа Истра, Майя Савельева из студии Sky Dance городского округа Клин, из этого же округа студия танца "О!", Варвара Волкова из коллектива "Акцент" и танцевальный коллектив MINI TORПЕДЫ из Солнечногорска. В составе жюри были хореографы Егор Дружинин, Алексей Карпенко и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Танцевальное мероприятие организовала АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
https://ria.ru/20250526/krasnogorsk-2019107094.html
https://ria.ru/20250526/park-2019104023.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019113551_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_af1275e39cb03b92587ca961645cfdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), егор дружинин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егор Дружинин
Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье

Более 18 тысяч человек посетили фестиваль "Город танцует в парках" в Подмосковье

© Фото : Портал Правительства Московской областиТанцевальный фестиваль в Подмосковье
Танцевальный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Танцевальный фестиваль в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 18 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 24 и 25 мая, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Концерт в Сергиевом Посаде посетили 2,5 тысячи человек, в Талдоме – 3 тысячи, в Дубне – 5 тысяч, в Истре – 2 тысячи, в Солнечногорске – 6 тысяч.
Красногорск - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В подмосковном Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе
Вчера, 14:28
Финалистами отборочного этапа стали школа танцев Grand Pas, Софья Перевозчикова из Сергиево-Посадского городского округа, коллектив уличного танца "Алмаз" Талдомского городского округа, танцевальная команда PAN.DANCE из Дмитровского городского округа и коллектив "Выкрутасы" из городского округа Дубна. Также на следующий тур прошли танцевальный коллектив "Кризис Жанра" из городского округа Истра, Майя Савельева из студии Sky Dance городского округа Клин, из этого же округа студия танца "О!", Варвара Волкова из коллектива "Акцент" и танцевальный коллектив MINI TORПЕДЫ из Солнечногорска.
В составе жюри были хореографы Егор Дружинин, Алексей Карпенко и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.
Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
Танцевальное мероприятие организовала АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
День подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Более 32 тысяч жителей Подмосковья отпраздновали День парков региона
Вчера, 14:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Егор Дружинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала