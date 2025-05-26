https://ria.ru/20250526/festival-2019113015.html

Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье

Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2025

Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье

Более 18 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 24 и 25 мая, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:56:00+03:00

2025-05-26T14:56:00+03:00

2025-05-26T14:56:00+03:00

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егор дружинин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 18 тысяч человек посетили концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" 24 и 25 мая, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона. Художественным руководителем мероприятия является заслуженный артист России Егор Дружинин. Концерт в Сергиевом Посаде посетили 2,5 тысячи человек, в Талдоме – 3 тысячи, в Дубне – 5 тысяч, в Истре – 2 тысячи, в Солнечногорске – 6 тысяч. Финалистами отборочного этапа стали школа танцев Grand Pas, Софья Перевозчикова из Сергиево-Посадского городского округа, коллектив уличного танца "Алмаз" Талдомского городского округа, танцевальная команда PAN.DANCE из Дмитровского городского округа и коллектив "Выкрутасы" из городского округа Дубна. Также на следующий тур прошли танцевальный коллектив "Кризис Жанра" из городского округа Истра, Майя Савельева из студии Sky Dance городского округа Клин, из этого же округа студия танца "О!", Варвара Волкова из коллектива "Акцент" и танцевальный коллектив MINI TORПЕДЫ из Солнечногорска. В составе жюри были хореографы Егор Дружинин, Алексей Карпенко и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Танцевальное мероприятие организовала АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

https://ria.ru/20250526/krasnogorsk-2019107094.html

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московская область (подмосковье), егор дружинин