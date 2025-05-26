https://ria.ru/20250526/ege-2019168401.html

Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом

Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом - РИА Новости, 26.05.2025

Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом

Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:50:00+03:00

2025-05-26T17:50:00+03:00

2025-05-26T18:39:00+03:00

общество

москва

анзор музаев

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

лига безопасного интернета

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. "Мы получили от нее (Мизулиной - ред.) запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию города Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось и расстановка пар в кабинет была классической", - сказал Музаев журналистам. Он добавил, что в процедуре экзаменации не должно быть креатива. "Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке", - заключил Музаев.

https://ria.ru/20250523/ikona-2018681446.html

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общество, москва, анзор музаев, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование