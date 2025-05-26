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Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом - РИА Новости, 26.05.2025
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом
Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:50:00+03:00
2025-05-26T17:50:00+03:00
2025-05-26T18:39:00+03:00
общество
москва
анзор музаев
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. "Мы получили от нее (Мизулиной - ред.) запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию города Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось и расстановка пар в кабинет была классической", - сказал Музаев журналистам. Он добавил, что в процедуре экзаменации не должно быть креатива. "Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке", - заключил Музаев.
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общество, москва, анзор музаев, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анзор Музаев, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом
Глава Рособрнадзора Музаев: креатива в процедуре ЕГЭ быть не должно