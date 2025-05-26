Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 26.05.2025 (обновлено: 18:39 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ege-2019168401.html
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом - РИА Новости, 26.05.2025
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом
Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:50:00+03:00
2025-05-26T18:39:00+03:00
общество
москва
анзор музаев
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f070db4efe5b08b955b3b877beca35.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. "Мы получили от нее (Мизулиной - ред.) запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию города Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось и расстановка пар в кабинет была классической", - сказал Музаев журналистам. Он добавил, что в процедуре экзаменации не должно быть креатива. "Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке", - заключил Музаев.
https://ria.ru/20250523/ikona-2018681446.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b9191d3715c5603a8c3e841962240561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анзор музаев, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анзор Музаев, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор проверит информацию о сдаче ЕГЭ за круглым столом

Глава Рособрнадзора Музаев: креатива в процедуре ЕГЭ быть не должно

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи экзамена
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол.
"Мы получили от нее (Мизулиной - ред.) запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию города Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось и расстановка пар в кабинет была классической", - сказал Музаев журналистам.
Он добавил, что в процедуре экзаменации не должно быть креатива.
"Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке", - заключил Музаев.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Власти Екатеринбурга объяснили, почему школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ
23 мая, 14:49
 
ОбществоМоскваАнзор МузаевЕкатерина МизулинаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Лига безопасного интернетаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала