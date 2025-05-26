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Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ построят спортивный комплекс - РИА Новости, 26.05.2025
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11:12 26.05.2025 (обновлено: 12:22 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/efimov-2018968785.html
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ построят спортивный комплекс
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ построят спортивный комплекс - РИА Новости, 26.05.2025
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ построят спортивный комплекс
Спортивно-развлекательный центр возведут в московском районе Ново-Переделкино в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:12:00+03:00
2025-05-26T12:22:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Спортивно-развлекательный центр возведут в московском районе Ново-Переделкино в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что центр построит назначенный городом оператор, ему в течение пять лет предстоит организовать редевелопмент трех участков. Их общая площадь составляет 8,77 гектара."По программе КРТ там возведут новый квартал со сбалансированной застройкой. Среди объектов, которые построят, к примеру, будет спортивно-развлекательный комплекс. Горожане смогут проводить там досуг и заниматься физкультурой и спортом", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проекты планирует вложить около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 654,6 миллиона рублей. Благодаря этому для москвичей создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест.Участки расположены на пересечении Боровского шоссе и Приречной улицы недалеко от станции метро "Боровское шоссе", добавляется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на этих территориях возведут 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Среди них - жилье и объекты общественно-делового назначения.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о принятии решения о комплексном развитии территории на западе Москвы.
https://ria.ru/20250525/efimov-2018763925.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ построят спортивный комплекс

Ефимов: Ново-Переделкино в рамках КРТ получит спортивно-развлекательный комплекс

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Спортивно-развлекательный центр возведут в московском районе Ново-Переделкино в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что центр построит назначенный городом оператор, ему в течение пять лет предстоит организовать редевелопмент трех участков. Их общая площадь составляет 8,77 гектара.
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"По программе КРТ там возведут новый квартал со сбалансированной застройкой. Среди объектов, которые построят, к примеру, будет спортивно-развлекательный комплекс. Горожане смогут проводить там досуг и заниматься физкультурой и спортом", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проекты планирует вложить около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 654,6 миллиона рублей. Благодаря этому для москвичей создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест.
Участки расположены на пересечении Боровского шоссе и Приречной улицы недалеко от станции метро "Боровское шоссе", добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на этих территориях возведут 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Среди них - жилье и объекты общественно-делового назначения.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о принятии решения о комплексном развитии территории на западе Москвы.
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