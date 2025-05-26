https://ria.ru/20250526/efimov-2018968260.html

Ефимов: почти 900 горожан приступили к осмотру новых квартир по реновации

Ефимов: почти 900 горожан приступили к осмотру новых квартир по реновации - РИА Новости, 26.05.2025

Ефимов: почти 900 горожан приступили к осмотру новых квартир по реновации

Почти 900 жителей старых домов в рамках реновации приступили к осмотру предложенных им новых квартир на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:12:00+03:00

2025-05-26T09:12:00+03:00

2025-05-26T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Почти 900 жителей старых домов в рамках реновации приступили к осмотру предложенных им новых квартир на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С середины мая к осмотру комфортных квартир в жилых комплексах, построенных по программе реновации, на востоке столицы приступили около 520 москвичей из домов на улицах Плющева, Мастеровой и Ивантеевской. Город предложил им жилье в доме 6А на Перовской улице в районе Перово и доме 13 в Погонном проезде в районе Богородское. Затем к ним присоединятся жители еще двух домов на улице Плющева. Таким образом, квартиры в двух новостройках получат примерно 900 горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что всего в этих двух районах в рамках реновации планируется переселить до 68 тысяч человек. Сегодня для этих целей в Перове уже передано под заселение 13 жилых комплексов, а в Богородском – три.Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что новый дом в Погонном проезде переселяются 180 жителей пятиэтажки на Ивантеевской улице – дома 1, корпус 3. К его осмотру они приступили 15 мая. По всем вопросам они могут обратиться в Центра информирования на первом этаже дома. В то же время, до 700 человек приступили к осмотру жилого комплекса на Перовской улице, 6А. В конце месяца на осмотр ждут жильцов из корпусов 1 и 2 дома 10 на улице Плющева. Центр информирования для них находится на улице Плеханова, 18. Уточняется, что жилой комплекс на Перовской улице находится вблизи от расселяемых домов, что позволит сохранить социально-транспортную инфраструктуру для будущих новоселов. Комплекс в Погонном проезде также располагается в шаговой доступности от старого дома.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что два жилых комплексах на Перовской улице и в Погонном проезде суммарно предусматривают 442 квартиры с готовой отделкой общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. В них оборудованы лифты, а их придомовые территории благоустроены. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, о переселении по реновации в районе Покровское-Стрешнево.

https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы