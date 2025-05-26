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Боец ВС России рассказал о ликвидации наемницы-снайперши в Дзержинске - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/dzerzhinsk-2019038358.html
Боец ВС России рассказал о ликвидации наемницы-снайперши в Дзержинске
Боец ВС России рассказал о ликвидации наемницы-снайперши в Дзержинске - РИА Новости, 26.05.2025
Боец ВС России рассказал о ликвидации наемницы-снайперши в Дзержинске
Группа иностранных наемников с женщиной-снайпершей была уничтожена в Джержинске в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии Южного военного округа с... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:23:00+03:00
2025-05-26T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Группа иностранных наемников с женщиной-снайпершей была уничтожена в Джержинске в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным "Серый". "Начало марта, окраина Дзержинска (укр. - Торецк), пятиэтажные здания. Мы туда заходили с задачей выбить оттуда хохла (солдат ВСУ - ред.). Но, как позже выяснилось, это были не совсем хохлы. Это были наемники. Зайти в пятиэтажку штурмом было невозможно, из разных окон по нам вели огонь два пулеметчика и снайпер", – сказал штурмовик. По его словам, было принято решение снести пятиэтажку при помощи противотанковых мин и двое штурмовиков завязывали с противником стрелковый бой, для отвлечения внимания, а боец с позывным "Восток" в это время спокойно относил противотанковые мины. "Просто доходил до здания, закидывал ТМку, разворачивался и уходил, не бежал. Он четыре раза ходил. За четыре захода он сложил половину пятиэтажки. Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно. Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были. Вот конкретно женская форма и снайперские патроны", – пояснил "Серый". Также штурмовик уточнил, что найденные среди женских вещей патроны были калибра НАТО. "Получается "Восток" положил группу наёмников. Семь человек это те, которые откатились с позиции, которую забрали мы, а сколько еще было в здании мы не знаем", – подытожил боец. В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
https://ria.ru/20250525/vsu-2018938834.html
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россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
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россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, НАТО
Боец ВС России рассказал о ликвидации наемницы-снайперши в Дзержинске

Снайперша в составе группы наемников была ликвидирована в Дзержинске

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Группа иностранных наемников с женщиной-снайпершей была уничтожена в Джержинске в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным "Серый".
"Начало марта, окраина Дзержинска (укр. - Торецк), пятиэтажные здания. Мы туда заходили с задачей выбить оттуда хохла (солдат ВСУ - ред.). Но, как позже выяснилось, это были не совсем хохлы. Это были наемники. Зайти в пятиэтажку штурмом было невозможно, из разных окон по нам вели огонь два пулеметчика и снайпер", – сказал штурмовик.
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По его словам, было принято решение снести пятиэтажку при помощи противотанковых мин и двое штурмовиков завязывали с противником стрелковый бой, для отвлечения внимания, а боец с позывным "Восток" в это время спокойно относил противотанковые мины.
"Просто доходил до здания, закидывал ТМку, разворачивался и уходил, не бежал. Он четыре раза ходил. За четыре захода он сложил половину пятиэтажки. Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно. Именно женщина, потому что форма женская была. Мы обнаружили потом их место базирования, там женские вещи были. Вот конкретно женская форма и снайперские патроны", – пояснил "Серый".
Также штурмовик уточнил, что найденные среди женских вещей патроны были калибра НАТО.
"Получается "Восток" положил группу наёмников. Семь человек это те, которые откатились с позиции, которую забрали мы, а сколько еще было в здании мы не знаем", – подытожил боец.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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