https://ria.ru/20250526/dtp-2019206521.html

В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека

В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека - РИА Новости, 26.05.2025

В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека

Два человека погибли и два пострадали при столкновении трёх грузовиков на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:12:00+03:00

2025-05-26T20:12:00+03:00

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происшествия

авто

пермский край

кунгур

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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Два человека погибли и два пострадали при столкновении трёх грузовиков на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе в Пермском крае (вблизи города Кунгура) автомобиль Dongfeng с полуприцепом врезался в "Газель", которая остановилась и пропускала транспорт для завершения поворота налево. От удара грузовик отбросило на ехавший навстречу "Камаз". Предварительно установлено, что перед ДТП водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию. "В результате 54-летний водитель автомобиля "Газель" и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили смертельные травмы. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что также травмы получили водители большегрузов. Оба мужчины госпитализированы. На видео с места происшествия виден практически полностью смятый корпус "Газели", у Dongfeng заметны повреждения передней части кабины.

https://ria.ru/20250525/dtp-2018935080.html

пермский край

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происшествия, авто, пермский край, кунгур