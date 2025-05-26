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В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека - РИА Новости, 26.05.2025
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20:12 26.05.2025 (обновлено: 20:19 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/dtp-2019206521.html
В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека
В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека - РИА Новости, 26.05.2025
В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека
Два человека погибли и два пострадали при столкновении трёх грузовиков на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:12:00+03:00
2025-05-26T20:19:00+03:00
происшествия
авто
пермский край
кунгур
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Два человека погибли и два пострадали при столкновении трёх грузовиков на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе в Пермском крае (вблизи города Кунгура) автомобиль Dongfeng с полуприцепом врезался в "Газель", которая остановилась и пропускала транспорт для завершения поворота налево. От удара грузовик отбросило на ехавший навстречу "Камаз". Предварительно установлено, что перед ДТП водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию. "В результате 54-летний водитель автомобиля "Газель" и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили смертельные травмы. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что также травмы получили водители большегрузов. Оба мужчины госпитализированы. На видео с места происшествия виден практически полностью смятый корпус "Газели", у Dongfeng заметны повреждения передней части кабины.
https://ria.ru/20250525/dtp-2018935080.html
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происшествия, авто, пермский край, кунгур
Происшествия, Авто, Пермский край, Кунгур
В Пермском крае при столкновении грузовиков погибли два человека

В Пермском крае два человека погибли и два пострадали в ДТП с тремя грузовиками

© Госавтоинспекция Пермского края/TelegramПоследствия столкновения трёх грузовиков на трассе в Пермском крае. 26 мая 2025
Последствия столкновения трёх грузовиков на трассе в Пермском крае. 26 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Госавтоинспекция Пермского края/Telegram
Последствия столкновения трёх грузовиков на трассе в Пермском крае. 26 мая 2025
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Два человека погибли и два пострадали при столкновении трёх грузовиков на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на трассе в Пермском крае (вблизи города Кунгура) автомобиль Dongfeng с полуприцепом врезался в "Газель", которая остановилась и пропускала транспорт для завершения поворота налево. От удара грузовик отбросило на ехавший навстречу "Камаз". Предварительно установлено, что перед ДТП водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию.
"В результате 54-летний водитель автомобиля "Газель" и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили смертельные травмы. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также травмы получили водители большегрузов. Оба мужчины госпитализированы.
На видео с места происшествия виден практически полностью смятый корпус "Газели", у Dongfeng заметны повреждения передней части кабины.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
25 мая, 06:58
 
ПроисшествияАвтоПермский крайКунгур
 
 
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