https://ria.ru/20250526/dtp-2019136572.html

На МКАД столкнулись несколько машин

На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 26.05.2025

На МКАД столкнулись несколько машин

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 96 километра МКАД в Москве в понедельник, движение в районе... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:08:00+03:00

2025-05-26T16:08:00+03:00

2025-05-26T16:08:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 96 километра МКАД в Москве в понедельник, движение в районе ДТП затруднено на 3,7 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 96 километра МКАД, в районе съезда №93А, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 3,7 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия