https://ria.ru/20250526/dtp-2019136572.html
На МКАД столкнулись несколько машин
На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 26.05.2025
На МКАД столкнулись несколько машин
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 96 километра МКАД в Москве в понедельник, движение в районе... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:08:00+03:00
2025-05-26T16:08:00+03:00
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москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 96 километра МКАД в Москве в понедельник, движение в районе ДТП затруднено на 3,7 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 96 километра МКАД, в районе съезда №93А, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 3,7 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html
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москва, происшествия
На МКАД столкнулись несколько машин
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 96 км МКАД в Москве