https://ria.ru/20250526/dtp-2019125538.html

В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей

В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей - РИА Новости, 26.05.2025

В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей

Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:39:00+03:00

2025-05-26T15:39:00+03:00

2025-05-26T15:39:00+03:00

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб, сообщает госавтоинспекция региона. Как уточняет ведомство, ДТП поизошло около 20.00 (13.00 мск) понедельника по улице Центральной в селе Георгиевка в районе имени Лазо. "Водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, мужчина 1981 года рождения, двигаясь со стороны села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметив трёх детей, один из которых двигался по краю проезжей части, подал звуковой сигнал и резко приступил к торможению, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на мальчика 2015 года рождения с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения", - говорится в Telegram-канале ГИБДД региона. Мальчик, который двигался по краю проезжей части, скончался в результате наезда до приезда скорой помощи. Девочка 2015 года рождения и мальчик 2013 года рождения, на которых опрокинулся лесовоз, госпитализированы в районную больницу с тяжелыми травмами, уточняет госавтоинспекция региона. Решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск. Как сообщает региональная прокуратура, для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор района имени Лазо Андрей Чуйко. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следственным органом. "Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - заключает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html

https://ria.ru/20250525/chelovek-2018977383.html

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хабаровский край, хабаровск, гибдд мвд рф, происшествия