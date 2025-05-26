В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей
Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб, сообщает госавтоинспекция региона.
Как уточняет ведомство, ДТП поизошло около 20.00 (13.00 мск) понедельника по улице Центральной в селе Георгиевка в районе имени Лазо.
"Водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, мужчина 1981 года рождения, двигаясь со стороны села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметив трёх детей, один из которых двигался по краю проезжей части, подал звуковой сигнал и резко приступил к торможению, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на мальчика 2015 года рождения с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения", - говорится в Telegram-канале ГИБДД региона.
Мальчик, который двигался по краю проезжей части, скончался в результате наезда до приезда скорой помощи. Девочка 2015 года рождения и мальчик 2013 года рождения, на которых опрокинулся лесовоз, госпитализированы в районную больницу с тяжелыми травмами, уточняет госавтоинспекция региона. Решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск.
Как сообщает региональная прокуратура, для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор района имени Лазо Андрей Чуйко. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следственным органом.
"Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - заключает надзорное ведомство.
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