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В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей - РИА Новости, 26.05.2025
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15:39 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/dtp-2019125538.html
В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей
В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей - РИА Новости, 26.05.2025
В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей
Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:39:00+03:00
2025-05-26T15:39:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
гибдд мвд рф
происшествия
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб, сообщает госавтоинспекция региона. Как уточняет ведомство, ДТП поизошло около 20.00 (13.00 мск) понедельника по улице Центральной в селе Георгиевка в районе имени Лазо. "Водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, мужчина 1981 года рождения, двигаясь со стороны села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметив трёх детей, один из которых двигался по краю проезжей части, подал звуковой сигнал и резко приступил к торможению, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на мальчика 2015 года рождения с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения", - говорится в Telegram-канале ГИБДД региона. Мальчик, который двигался по краю проезжей части, скончался в результате наезда до приезда скорой помощи. Девочка 2015 года рождения и мальчик 2013 года рождения, на которых опрокинулся лесовоз, госпитализированы в районную больницу с тяжелыми травмами, уточняет госавтоинспекция региона. Решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск. Как сообщает региональная прокуратура, для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор района имени Лазо Андрей Чуйко. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следственным органом. "Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - заключает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html
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хабаровский край, хабаровск, гибдд мвд рф, происшествия
Хабаровский край, Хабаровск, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей

Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 26 мая - РИА Новости. Лесовоз сбил трех детей в Хабаровском крае, один ребенок погиб, сообщает госавтоинспекция региона.
Как уточняет ведомство, ДТП поизошло около 20.00 (13.00 мск) понедельника по улице Центральной в селе Георгиевка в районе имени Лазо.
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"Водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, мужчина 1981 года рождения, двигаясь со стороны села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметив трёх детей, один из которых двигался по краю проезжей части, подал звуковой сигнал и резко приступил к торможению, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на мальчика 2015 года рождения с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения", - говорится в Telegram-канале ГИБДД региона.
Мальчик, который двигался по краю проезжей части, скончался в результате наезда до приезда скорой помощи. Девочка 2015 года рождения и мальчик 2013 года рождения, на которых опрокинулся лесовоз, госпитализированы в районную больницу с тяжелыми травмами, уточняет госавтоинспекция региона. Решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск.
Как сообщает региональная прокуратура, для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор района имени Лазо Андрей Чуйко. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следственным органом.
"Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - заключает надзорное ведомство.
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Хабаровский крайХабаровскГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
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