https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.05.2025
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:01:00+03:00
2025-05-26T13:01:00+03:00
2025-05-26T13:06:00+03:00
происшествия
тольятти
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. В региональном ГУМЧС уточнили, что в 10.33 мск получили данные о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного микроавтобуса Fiat на улице Ленинградской в Тольятти. "В результате ДТП погибших нет, четверых пострадавших, в том числе двоих детей, пожарные передали работникам скорой помощи, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. Ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, что от удара маршрутка опрокинулась на бок. Всего в маршрутке находились шесть человек.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Тольятти в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека, в том числе двое детей