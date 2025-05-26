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В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.05.2025
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13:01 26.05.2025 (обновлено: 13:06 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.05.2025
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:01:00+03:00
2025-05-26T13:06:00+03:00
происшествия
тольятти
россия
самарская область
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. В региональном ГУМЧС уточнили, что в 10.33 мск получили данные о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного микроавтобуса Fiat на улице Ленинградской в Тольятти. "В результате ДТП погибших нет, четверых пострадавших, в том числе двоих детей, пожарные передали работникам скорой помощи, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. Ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, что от удара маршрутка опрокинулась на бок. Всего в маршрутке находились шесть человек.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
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происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Тольятти в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека, в том числе двое детей

© Фото : МЧС Самарской областиДТП в Тольятти
ДТП в Тольятти - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : МЧС Самарской области
ДТП в Тольятти
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
В региональном ГУМЧС уточнили, что в 10.33 мск получили данные о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного микроавтобуса Fiat на улице Ленинградской в Тольятти.
"В результате ДТП погибших нет, четверых пострадавших, в том числе двоих детей, пожарные передали работникам скорой помощи, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, что от удара маршрутка опрокинулась на бок.
Всего в маршрутке находились шесть человек.
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