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В Дагестане подросток на арендованном автомобиле попытался скрыться от ДПС
В Дагестане подросток на арендованном автомобиле попытался скрыться от ДПС - РИА Новости, 26.05.2025
В Дагестане подросток на арендованном автомобиле попытался скрыться от ДПС
Полицейские в Дагестане устроили погоню за подростком, который во время празднования последнего звонка на арендованном автомобиле попытался скрыться от... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:45:00+03:00
2025-05-26T14:45:00+03:00
2025-05-26T14:45:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Полицейские в Дагестане устроили погоню за подростком, который во время празднования последнего звонка на арендованном автомобиле попытался скрыться от сотрудников ДПС, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Выпускник 9-го класса в Махачкале решил "отметить" окончание школы опасным образом: взял покататься арендованный автомобиль, который его друг оформил через сервис проката, и выехал на улицы города. Пятнадцатилетний подросток, не имеющий водительского удостоверения, попытался скрыться от сотрудников ДПС, но в ходе погони повредил автомобиль, бросил его и скрылся с места", – говорится в сообщении. Юного правонарушителя и его друга доставили в управление Госавтоинспекции. На родителей водителя составили административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). На парня, передавшего автомобиль другу без прав, также составили протокол (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). Машину эвакуировали и поместили на специализированную штрафстоянку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Россия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане подросток на арендованном автомобиле попытался скрыться от ДПС
В Махачкале полиция устроила погоню за подростком без прав на арендованном авто