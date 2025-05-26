https://ria.ru/20250526/biznes-2019032802.html
Исследование: почти половина предпринимателей не использует ИИ в бизнесе
Исследование: почти половина предпринимателей не использует ИИ в бизнесе - РИА Новости, 26.05.2025
Исследование: почти половина предпринимателей не использует ИИ в бизнесе
Практически половина предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса не используют искусственный интеллект (ИИ) в своих бизнес-процессах, а каждый третий РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:30:00+03:00
2025-05-26T04:30:00+03:00
2025-05-26T04:30:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Практически половина предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса не используют искусственный интеллект (ИИ) в своих бизнес-процессах, а каждый третий размышляет над использованием таких решений или пробовал их прежде, говорится в исследовании разработчика ИИ-решений Neuro.net, которое есть в распоряжении РИА Новости. "По данным исследования, около четверти российских бизнесменов уже используют ИИ в своей деятельности, 48% опрошенных не планируют использовать ИИ вовсе, а вот 28% респондентов размышляют над возможностью внедрения подобных решений или пробовали прежде", - посчитали аналитики. В исследовании приняли участие 1128 предпринимателей в возрасте от 26 до 55 лет из городов-миллионников. Данные о погрешности не приводятся. Чаще всего ИИ в бизнесе используется для автоматизации контента и прогнозирования показателей. Среди ключевых препятствий к внедрению таких технологий респонденты чаще всего упоминали недостаток знаний в AI-сфере, отсутствие специалистов с нужными навыками, а также незнание того, с чего начать. Основной причиной, которая вызывает беспокойство из-за внедрения ИИ-технологий, респонденты назвали неясные алгоритмы и механизмы работы. Более 40% предпринимателей готовы потратить на внедрение искусственного интеллекта более 100 тысяч рублей в ближайшие полгода. "Мы видим растущий интерес малого и среднего бизнеса к доступным ИИ-инструментам. Наша задача — не просто создавать технологии, а превращать их в понятные и готовые к использованию решения. Голосовые технологии уже сегодня помогают предпринимателям экономить ресурсы, оперативно обрабатывать запросы и выстраивать эффективную коммуникацию. Важно, чтобы такие инструменты можно было внедрять без технических сложностей и сразу использовать в работе", — поделилась Юлия Седченко, директор по продажам Neuro.net.
https://ria.ru/20250522/preparaty-2018428806.html
https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html
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технологии
Исследование: почти половина предпринимателей не использует ИИ в бизнесе
Neuro.net: почти половина предпринимателей не использует ИИ в бизнес-процессах
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Практически половина предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса не используют искусственный интеллект (ИИ) в своих бизнес-процессах, а каждый третий размышляет над использованием таких решений или пробовал их прежде, говорится в исследовании разработчика ИИ-решений Neuro.net, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования, около четверти российских бизнесменов уже используют ИИ в своей деятельности, 48% опрошенных не планируют использовать ИИ вовсе, а вот 28% респондентов размышляют над возможностью внедрения подобных решений или пробовали прежде", - посчитали аналитики.
В исследовании приняли участие 1128 предпринимателей в возрасте от 26 до 55 лет из городов-миллионников. Данные о погрешности не приводятся.
Чаще всего ИИ в бизнесе используется для автоматизации контента и прогнозирования показателей.
Среди ключевых препятствий к внедрению таких технологий респонденты чаще всего упоминали недостаток знаний в AI-сфере, отсутствие специалистов с нужными навыками, а также незнание того, с чего начать. Основной причиной, которая вызывает беспокойство из-за внедрения ИИ-технологий, респонденты назвали неясные алгоритмы и механизмы работы.
Более 40% предпринимателей готовы потратить на внедрение искусственного интеллекта более 100 тысяч рублей в ближайшие полгода.
"Мы видим растущий интерес малого и среднего бизнеса к доступным ИИ-инструментам. Наша задача — не просто создавать технологии, а превращать их в понятные и готовые к использованию решения. Голосовые технологии уже сегодня помогают предпринимателям экономить ресурсы, оперативно обрабатывать запросы и выстраивать эффективную коммуникацию. Важно, чтобы такие инструменты можно было внедрять без технических сложностей и сразу использовать в работе", — поделилась Юлия Седченко, директор по продажам Neuro.net.