https://ria.ru/20250526/bilayn-2019089234.html

Билайн назван оператором с лучшим качеством связи на трассе Р-217 "Кавказ"

Билайн назван оператором с лучшим качеством связи на трассе Р-217 "Кавказ" - РИА Новости, 26.05.2025

Билайн назван оператором с лучшим качеством связи на трассе Р-217 "Кавказ"

Оператор билайн занял первое место в рейтинге качества мобильной связи по маршруту от Ставрополя до Дербента, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:26:00+03:00

2025-05-26T13:26:00+03:00

2025-05-26T13:26:00+03:00

технологии

билайн

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Оператор билайн занял первое место в рейтинге качества мобильной связи по маршруту от Ставрополя до Дербента, сообщает пресс-служба компании.Исследование проводила компания DMTEL. Она проверила качество мобильной связи на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" и прилегающих к ней автодорогах общей протяженностью около 6,6 тысячи километров.Маршрут проходил по территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Чечня, Ингушетия, Дагестан).Для оценки качества связи на сетях федеральных операторов эксперты использовали показатели, отражающие качество, доступность, надежность голосовой связи и мобильного интернета. Кроме того, учитывались оценки радиопокрытия, то есть насколько стабилен мобильный сигнал на всей протяженности маршрута.Эксперты отметили, что у билайна – лучшее покрытие LTE-сети (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов) и высокое качество соединения при использования мобильного интернета на трассе "Кавказ".Кроме того, при движении по автомагистралям билайн лидирует по качеству голосовой связи, включая звонки через WhatsApp (максимальная доля успешных соединений по сравнению с другими операторами).При использовании в дороге мобильного интернета билайн показал стабильную скорость как при загрузке, так и при отправке данных. Это позволяет в комфортном режиме пользоваться навигатором, слушать музыку онлайн, совершать видеозвонки и др."Трасса “Кавказ” связывает популярные курорты многих регионов Юга, начиная с Кавказских Минеральных Вод и заканчивая достопримечательностями древнего Дербента. Мы строим новые базовые станции с учетом растущего турпотока, чтобы гости Юга могли делиться своими впечатлениями в режиме онлайн и в дороге проводили время с комфортом – слушали музыку, без проблем ориентировались на местности, оставались на связи с близкими. Высокая оценка экспертов DMTEL отражает результат большой работы наших технических специалистов по развитию сети билайн на Юге России", – отметил технический директор Южного региона билайн Евгений Ключев.Эксперты DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") использовали установленный в автомобиле измерительный комплекс Nemo Invex II (Немо Инвекс). Драйв-тест проходил с 17 марта по 2 апреля 2025 года. Ознакомиться с полным текстом отчета можно здесь.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUcx94E6

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, дербент, ставрополь