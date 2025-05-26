https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019033260.html
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:39:00+03:00
2025-05-26T04:39:00+03:00
2025-05-26T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и в Калуге.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне днем в Центральном федеральном округе ПВО уничтожила 51 БПЛА.
https://ria.ru/20250526/bespilotnik-2019026589.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву