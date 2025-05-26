https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019033260.html

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:39:00+03:00

2025-05-26T04:39:00+03:00

2025-05-26T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и в Калуге.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне днем в Центральном федеральном округе ПВО уничтожила 51 БПЛА.

https://ria.ru/20250526/bespilotnik-2019026589.html

москва

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москва, сергей собянин