https://ria.ru/20250526/babushkina-2019115325.html

Бабушкина: 4,5 тысяч юных свердловчан поедут на "Поезде здоровья" в Анапу

Бабушкина: 4,5 тысяч юных свердловчан поедут на "Поезде здоровья" в Анапу - РИА Новости, 26.05.2025

Бабушкина: 4,5 тысяч юных свердловчан поедут на "Поезде здоровья" в Анапу

В рамках социального проекта "Поезд здоровья" 4,5 тысячи детей из Свердловской области поедут отдыхать в санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина России" в РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:58:00+03:00

2025-05-26T14:58:00+03:00

2025-05-26T14:58:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

анапа

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В рамках социального проекта "Поезд здоровья" 4,5 тысячи детей из Свердловской области поедут отдыхать в санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина России" в Анапе, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Заседание оргкомитета прошло в понедельник под руководством Бабушкиной. На нем представители ответственных ведомств и учреждений отчитались о полной готовности к организации безопасного и комфортного отдыха детей. "Многолетний опыт работы, связанный с проведением оздоровительной кампании, показывает, что все участники процесса очень ответственно подходят к организации отправки детей на море и их нахождению там. Хотела выразить благодарность всем задействованным ведомствам и руководству санаторно-оздоровительного комплекса “Жемчужина России” за то, что также очень ответственно относятся к приему наших детей. Им там очень нравится", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. В санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" подготовлен корпус, где будут жить дети из Свердловской области. Закуплены групповые билеты, сформирована группа сопровождающих из числа педагогов и медицинских работников. На период отдыха в Анапе для школьников разработали масштабную образовательную и развлекательную программу, а также запланирован комплекс оздоровительного лечения. Для родителей создадут телеграм-канал. В нем они смогут в онлайн-режиме узнавать, как дети проводят каникулы, чем питаются и какие процедуры получают. Для отправки детей назначены восемь железнодорожных составов. Все вагоны оборудованы системами климат-контроля, экологически чистыми туалетными комплексами. Питание в дороге организовано в соответствии со всеми требованиями и нормами. Родителей также проинформировали о том, что в 2025 году из программы отдыха детей, которые отправятся в Анапу, будут исключены купания в море и времяпрепровождение на пляже. При этом в санатории для детей оборудовали бассейны с подогревом, программа различных активностей на территории санатория, а также экскурсионная программа. В пресс-службе напомнили, что соцпроект "Поезд здоровья" реализуется на территории региона с 2010 года при активной поддержке областных депутатов, главы региона, Федерации профсоюзов Свердловской области, а также Свердловской железной дороги. За это время на Черном море побывали около 28 тысяч детей. В этом году на реализацию проекта из областного бюджета направили порядка 470,8 миллиона рублей. В проекте будут участвовать, прежде всего, дети военнослужащих и участников СВО.

https://ria.ru/20250520/babushkina-2018067642.html

https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина , анапа