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В Орловской области сгорел автобус - РИА Новости, 26.05.2025
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11:58 26.05.2025 (обновлено: 12:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/avtobus-2019074328.html
В Орловской области сгорел автобус
В Орловской области сгорел автобус - РИА Новости, 26.05.2025
В Орловской области сгорел автобус
Автобус сгорел в районе автовокзала поселка Кромы Орловской области, пожар потушили в течение получаса, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:58:00+03:00
2025-05-26T12:05:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автобус сгорел в районе автовокзала поселка Кромы Орловской области, пожар потушили в течение получаса, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ. "В 10.40 поступило сообщение о возгорании автобуса в районе автовокзала поселка Кромы. Через несколько минут на место прибыли сотрудники 25-й пожарно-спасательной части. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован… Пострадавших нет", – говорится в сообщении. На месте работали четыре сотрудника МЧС России на двух единицах спецтехники, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области сгорел автобус

В поселке Кромы в Орловской области в районе автовокзала сгорел автобус

© Фото : ГУ МЧС России по Орловской областиСотрудники МЧС ликвидируют возгорание автобуса в Орловской области
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание автобуса в Орловской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Орловской области
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автобус сгорел в районе автовокзала поселка Кромы Орловской области, пожар потушили в течение получаса, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.
"В 10.40 поступило сообщение о возгорании автобуса в районе автовокзала поселка Кромы. Через несколько минут на место прибыли сотрудники 25-й пожарно-спасательной части. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован… Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На месте работали четыре сотрудника МЧС России на двух единицах спецтехники, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияОрловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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