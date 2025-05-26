https://ria.ru/20250526/avtobus-2019074328.html
В Орловской области сгорел автобус
В Орловской области сгорел автобус - РИА Новости, 26.05.2025
В Орловской области сгорел автобус
Автобус сгорел в районе автовокзала поселка Кромы Орловской области, пожар потушили в течение получаса, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:58:00+03:00
2025-05-26T11:58:00+03:00
2025-05-26T12:05:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автобус сгорел в районе автовокзала поселка Кромы Орловской области, пожар потушили в течение получаса, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ. "В 10.40 поступило сообщение о возгорании автобуса в районе автовокзала поселка Кромы. Через несколько минут на место прибыли сотрудники 25-й пожарно-спасательной части. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован… Пострадавших нет", – говорится в сообщении. На месте работали четыре сотрудника МЧС России на двух единицах спецтехники, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области сгорел автобус
В поселке Кромы в Орловской области в районе автовокзала сгорел автобус