https://ria.ru/20250526/arena-2019055776.html
В Липецкой области открыли новую ледовую арену
В Липецкой области открыли новую ледовую арену - РИА Новости, 26.05.2025
В Липецкой области открыли новую ледовую арену
Торжественное открытие новой ледовой арены состоялось в селе Доброе Липецкой области, она построена в рамках федеральной программы "Комплексное развитие... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:19:00+03:00
2025-05-26T10:19:00+03:00
2025-05-26T10:19:00+03:00
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Торжественное открытие новой ледовой арены состоялось в селе Доброе Липецкой области, она построена в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, современный спортивный объект станет центром притяжения для любителей активного отдыха и профессиональных спортсменов всего района. В день открытия состоялся товарищеский матч между хоккейными командами Доброго и Чаплыгина, он завершился победой добровцев со счетом 7:5. Артамонов отметил, что новая ледовая арена уже начала свою работу. На ее базе будет тренироваться местная хоккейная команда, там организуют секции фигурного катания для детей и регулярные сеансы массового катания для всех желающих. "Открытие ледовой арены – это важный шаг в создании комфортной среды для жителей района. Мы видим, как преображается Доброе благодаря слаженной работе власти и местных жителей. Уверен, что новый спортивный объект станет любимым местом отдыха для детей и взрослых, поможет воспитывать новых чемпионов и укрепит традиции добровского спорта", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250428/sselki-2013799376.html
https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области открыли новую ледовую арену
В селе Добром Липецкой области открыли новую ледовую арену
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Торжественное открытие новой ледовой арены состоялось в селе Доброе Липецкой области
, она построена в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
По его словам, современный спортивный объект станет центром притяжения для любителей активного отдыха и профессиональных спортсменов всего района. В день открытия состоялся товарищеский матч между хоккейными командами Доброго и Чаплыгина, он завершился победой добровцев со счетом 7:5.
Артамонов отметил, что новая ледовая арена уже начала свою работу. На ее базе будет тренироваться местная хоккейная команда, там организуют секции фигурного катания для детей и регулярные сеансы массового катания для всех желающих.
"Открытие ледовой арены – это важный шаг в создании комфортной среды для жителей района. Мы видим, как преображается Доброе благодаря слаженной работе власти и местных жителей. Уверен, что новый спортивный объект станет любимым местом отдыха для детей и взрослых, поможет воспитывать новых чемпионов и укрепит традиции добровского спорта", – сказал Артамонов.