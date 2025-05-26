https://ria.ru/20250526/amanauz-2019196348.html

Горный круглогодичный отель "Аманауз" построят в Карачаево-Черкесии

Горный круглогодичный отель "Аманауз" построят в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 26.05.2025

Горный круглогодичный отель "Аманауз" построят в Карачаево-Черкесии

Горный круглогодичный отель "Аманауз" с номерным фондом в 454 номера построят в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:35:00+03:00

2025-05-26T19:35:00+03:00

2025-05-26T20:01:00+03:00

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Горный круглогодичный отель "Аманауз" с номерным фондом в 454 номера построят в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. "В присутствии вице-премьера РФ Александра Валентиновича Новака и полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Яковлевича Чайки на полях Кавказского инвестиционного форума с генеральным директором ООО "СК Семья" Русланом Рамазановичем Воруковым подписали соглашение, в рамках которого в Домбае на высоте 1600 метров будет построен бальнеологический отель "Аманауз" общей площадью здания 47 тысяч квадратных метров с номерным фондом в 454 номера", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Реализация проекта после открытия круглогодичного отеля позволит создать более 450 рабочих мест. По прогнозам, налоговые поступления в бюджет за пять лет составят не менее 1,7 миллиарда рублей. Глава республики добавил, что в Карачаево-Черкесии за последние годы наблюдается устойчивое увеличение туристического потока. Особое место в этом развитии занимает Домбай, который сейчас проходит масштабную реновацию: модернизируется транспортная и инженерная инфраструктура, улучшается сервис, обновляется облик курортной зоны. "Строительство круглогодичного отеля – это один из ключевых проектов в рамках данной программы развития. "Аманауз" уже давно стал неотъемлемой частью исторического ландшафта поселка, и сейчас это название будет носить круглогодичный инвест-отель мирового уровня категории пять звезд, сочетая в себе современные дизайнерские решения и элементы исторического памятника "Аманауз", - добавил Темрезов.

https://ria.ru/20250520/cherkessk-2018083722.html

https://ria.ru/20250515/kazan-2017226414.html

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россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)