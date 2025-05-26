https://ria.ru/20250526/agata-2019138754.html

История волейболистки, которая пожертвовала собой ради рождения дочери

История волейболистки, которая пожертвовала собой ради рождения дочери - РИА Новости, 26.05.2025

История волейболистки, которая пожертвовала собой ради рождения дочери

Она побеждала на европейских чемпионатах, когда врачи уже вынесли ей приговор. Вдохновляла миллионы, играя с неизлечимой болезнью. Но ее главным достижением... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:01:00+03:00

2025-05-26T20:01:00+03:00

2025-05-26T20:01:00+03:00

спорт

польша

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Она побеждала на европейских чемпионатах, когда врачи уже вынесли ей приговор. Вдохновляла миллионы, играя с неизлечимой болезнью. Но ее главным достижением стало не золото соревнований, а маленькая девочка, которую она увидела всего раз в жизни. Почему смерть 26-летней спортсменки повергла в траур целую страну? Как женщина выбрала между своей жизнью и жизнью дочери? История, которая разбивает сердце даже спустя годы.Когда болезнь не преграда для победВысокая голубоглазая блондинка с лучезарной улыбкой — так описывали Агату Мруз-Ольшевская журналисты. Волейболом она начала заниматься в родном Тарнуве, быстро став звездой юниорской сборной Польши. Девушка блистала на площадке: высокая (191см), прыгучая, техничная, с отличной реакцией — природа одарила ее всем необходимым для великой спортсменки.Карьера Агаты стремительно развивалась, пока в 17 лет судьба не нанесла первый удар — ей диагностировали миелодиспластический синдром, предвестник лейкемии. Большинство людей на ее месте сломались бы, но только не она."Я живу каждый день и радуюсь тому, что он приносит. Думаю о хорошем, а не о плохом", — говорила Агата в одном из интервью.Превозмогая слабость и регулярно проходя переливания крови, она привела польскую сборную к двум золотым медалям чемпионатов Европы в 2003 и 2005 годах. Фанаты и пресса называли ее и подруг по команде "Золотыми девочками" — не только за победы, но и за красоту и силу духа.Любовь вопреки диагнозуАгата не позволяла болезни управлять ее жизнью. Она встретила Яцека Ольшевского, который не испугался ее диагноза. Их свадьба состоялась 9 июня 2007 года в Тарнуве. В белом платье, с сияющими глазами, 25-летняя Агата выглядела абсолютно счастливой, хотя все близкие знали — болезнь прогрессирует.Медового месяца не случилось — здоровье уже не позволяло путешествовать. Врачи настаивали на немедленном лечении, и спортсменка была вынуждена завершить карьеру. Но даже тогда она не сдавалась. В кругу семьи Агата говорила, что любовь мужа дает ей силы дышать и бороться дальше.Выбор, от которого замирает сердцеОсень 2007 года принесло невероятную новость — Агата узнала о беременности. Для здоровой женщины это радость, для нее — смертельный риск. "Я не могла поверить, когда увидела эти две волшебные линии. Когда в сентябре мне предстояло пройти процедуру трансплантации костного мозга, мне пришлось сделать обычный тест на беременность. Сначала я подумала, что это ошибка. Я сделала второй тест, и результат был таким же. Врачи сказали, что с моим состоянием здоровья это практически невозможно. Я быстро позвонила мужу. Я сказала: "Милый, садись". Он испугался, потому что подумал, что со мной что-то не так. "Я беременна!" "На другом конце провода наступила короткая тишина и раздался смех. Он подумал, что это шутка", — делилась Агата с журналистами.Врачи были категоричны: беременность усилит нагрузку на уже ослабленный организм, необходимо срочное лечение, иначе шансов выжить практически нет."Я так счастлива, что стану мамой. Это мой подарок Яцеку, частичка меня", — сказала Агата в интервью польской газете, объявив о своем решении сохранить беременность вопреки всем медицинским рекомендациям."Она заявила, что такой возможности [прерывания беременности] не было. Любой ценой. Она бы никогда не смирилась с принятием решения сделать аборт. Известно, что она много страдала во время беременности, но больше всего она хотела, чтобы Лила родилась без каких-либо осложнений", — рассказывала Катажина Мруз, сестра Агаты.Она выбрала жизнь дочери, зная, что платой может стать ее собственная. Вся Польша затаила дыхание, наблюдая за этой невероятной историей материнской любви и самопожертвования.Краткий миг материнстваЛилиана родилась 4 апреля 2008 года — маленькая, недоношенная, но здоровая. Самый трагический момент этой истории тот, что Агата так и не смогла взять дочь на руки. Из-за риска инфекции и крайне ослабленного иммунитета матери врачи разрешили ей лишь коснуться крошечных ладошек новорожденной — через пластиковый кувез.Один короткий момент — все, что судьба отвела им вдвоем. Этим прикосновением Агата словно передавала дочери свою силу, лишь шепотом повторяя: "Мама любит тебя".Через две недели после рождения Лилианы, 22 мая, Агата наконец смогла пройти долгожданную пересадку костного мозга. Операция была ее последней надеждой, но организм оказался слишком ослаблен — 4 июня 2008 года она умерла от септической инфекции. Ей было всего 26 лет.Национальная героиняПохороны Агаты Мруз-Ольшевской превратились в национальное прощание. Тысячи людей пришли проводить ее в последний путь. Епископ Мариан Флорчик сказал на церемонии: "Агата показала нам, что значит любить, быть матерью и жертвовать собой ради нерожденного ребенка".Ее история объединила страну. Кампания "Кровь для Агаты" собрала почти 1500 литров донорской крови. Поддержку оказывали даже иностранные звезды волейбола. Бразилец Жиба, сам переживший лейкемию, прислал футболку для благотворительного аукциона.Позже, в 2012 году, о жизни Агаты сняли художественный фильм "Над жизнью", где в сцене свадьбы появились настоящий Яцек и маленькая Лилиана. Сегодня Лилиане уже 17 лет, и она, по словам близких, все больше напоминает мать — не только внешностью, но и характером. Лиля с детства увлекается спортом. Она пробовала себя в теннисе и даже в прыжках с шестом, но в итоге, как и ее мама, выбрала волейбол."Она хотела быть просто счастливой"Старшая сестра Агаты, Катажина Мруз, часто говорит о ней в интервью: "Она не хотела, чтобы ее помнили бледной и больной. Агата мечтала о нормальной жизни — быть женой, мамой, подругой".Ежегодный мемориальный турнир имени Агаты Мруз-Ольшевской напоминает о ее вкладе в спорт. Но главное наследие этой удивительной женщины — не медали и не спортивные рекорды, а урок бесконечной любви и мужества, который она преподала миллионам.Агата выбрала не просто жизнь дочери — она выбрала любовь, которая сильнее смерти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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спорт, польша