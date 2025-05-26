https://ria.ru/20250526/aeroport-2019154484.html

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:04:00+03:00

2025-05-26T17:04:00+03:00

2025-05-26T17:08:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250526/kaluga-2019123958.html

жуковский

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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)