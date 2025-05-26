https://ria.ru/20250526/aeroport-2019111503.html

В аэропортах Вологды и Череповца сняли временные ограничения

В аэропортах Вологды и Череповца сняли временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропортах Вологды и Череповца сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Вологды и Череповца, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:44:00+03:00

2025-05-26T14:44:00+03:00

2025-05-26T14:44:00+03:00

вологда

череповец

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Вологды и Череповца, сообщила Росавиация. "В аэропортах Вологда и Череповец сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/rejsy-2018488052.html

вологда

череповец

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вологда, череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия