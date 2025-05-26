https://ria.ru/20250526/aeroflot-2019094146.html

"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году

"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году - РИА Новости, 26.05.2025

"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году

"Аэрофлот" за первый квартал этого года заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на общую сумму в 36,5 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:23:00+03:00

2025-05-26T13:23:00+03:00

2025-05-26T13:23:00+03:00

поддержка бизнеса

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал этого года заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на общую сумму в 36,5 миллиарда рублей, что больше на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика в официальном телеграм-канале. Всего за 2024 год объем заключенных с субъектами МСП договоров составил почти 178 миллиардов рублей. "Аэрофлот" вносит вклад в поддержку малого и среднего бизнеса и демонстрирует высокий уровень показателя стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами МСП. "Мы продолжаем активно сотрудничать с АО "Корпорация МСП" по вопросам методологической, информационной и организационной поддержки субъектов МСП в закупках ПАО "Аэрофлот"", — приводится в сообщении. Работа с инновационными предложениями субъектов МСП осуществляется через автоматизированную систему "одного окна", размещенной в открытом доступе на официальном сайте компании. Ранее пресс-служба перевозчика указывала, что "Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу.

https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018584183.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поддержка бизнеса , аэрофлот