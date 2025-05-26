https://ria.ru/20250526/aeroflot-2019094146.html
"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году
"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году - РИА Новости, 26.05.2025
"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году
"Аэрофлот" за первый квартал этого года заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на общую сумму в 36,5 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:23:00+03:00
2025-05-26T13:23:00+03:00
2025-05-26T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал этого года заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на общую сумму в 36,5 миллиарда рублей, что больше на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика в официальном телеграм-канале. Всего за 2024 год объем заключенных с субъектами МСП договоров составил почти 178 миллиардов рублей. "Аэрофлот" вносит вклад в поддержку малого и среднего бизнеса и демонстрирует высокий уровень показателя стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами МСП. "Мы продолжаем активно сотрудничать с АО "Корпорация МСП" по вопросам методологической, информационной и организационной поддержки субъектов МСП в закупках ПАО "Аэрофлот"", — приводится в сообщении. Работа с инновационными предложениями субъектов МСП осуществляется через автоматизированную систему "одного окна", размещенной в открытом доступе на официальном сайте компании. Ранее пресс-служба перевозчика указывала, что "Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу.
https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018584183.html
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поддержка бизнеса , аэрофлот
Поддержка бизнеса , Аэрофлот
"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 миллиарда рублей в этом году
"Аэрофлот" заключил с МСП договоры на 36,5 млрд рублей за I квартал этого года
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал этого года заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на общую сумму в 36,5 миллиарда рублей, что больше на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика в официальном телеграм-канале.
Всего за 2024 год объем заключенных с субъектами МСП договоров составил почти 178 миллиардов рублей.
"Аэрофлот" вносит вклад в поддержку малого и среднего бизнеса и демонстрирует высокий уровень показателя стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами МСП.
"Мы продолжаем активно сотрудничать с АО "Корпорация МСП" по вопросам методологической, информационной и организационной поддержки субъектов МСП в закупках ПАО "Аэрофлот"", — приводится в сообщении.
Работа с инновационными предложениями субъектов МСП осуществляется через автоматизированную систему "одного окна", размещенной в открытом доступе на официальном сайте компании.
Ранее пресс-служба перевозчика указывала, что "Аэрофлот" впервые в истории откроет прямые рейсы из Чебоксар в Калининград и Махачкалу.