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ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025
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12:38 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/aerodrom-2019085604.html
ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ
ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025
ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила за сутки инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:38:00+03:00
2025-05-26T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила за сутки инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 220 дронов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения специальной военной операции. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 594 танка и других боевых бронированных машин, 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 001 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Безопасность
ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ

ВС РФ уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ и склады, ПВО сбила 220 дронов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила за сутки инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 220 дронов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
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Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 594 танка и других боевых бронированных машин, 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 001 единица специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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