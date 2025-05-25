https://ria.ru/20250525/zapad-2018958389.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:40:00+03:00
2025-05-25T12:40:00+03:00
2025-05-25T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Песчаное, Новосергеевка, Андреевка, Долгенькое, Петро-Ивановка Харьковской области, Красный Лиман и Кировск Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_10ab207fe61a9fd10150536fdfc268c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне ответственности "Запада"