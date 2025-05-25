https://ria.ru/20250525/zapad-2018958389.html

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2025

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:40:00+03:00

2025-05-25T12:40:00+03:00

2025-05-25T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Песчаное, Новосергеевка, Андреевка, Долгенькое, Петро-Ивановка Харьковской области, Красный Лиман и Кировск Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины