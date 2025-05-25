https://ria.ru/20250525/zaharova-2018972920.html
Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии
Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии - РИА Новости, 25.05.2025
Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии
Силовики оценят выходку неизвестного с российским флагом в Грузии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:50:00+03:00
2025-05-25T14:50:00+03:00
2025-05-25T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Силовики оценят выходку неизвестного с российским флагом в Грузии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку", — написала она. Захарова дала и личную оценку произошедшему. "Ну и лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", — указала она. Представитель МИД также вспомнила о выдающихся представителях грузинского народа. Она упомянула род Церетели и Николая Цискаридзе."Достойные потомки царицы Тамары, <...> достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором", — добавила Захарова. Дипломат напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг над поверженным Рейхстагом. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом на концерте в Грузии.
https://rsport.ria.ru/20250519/zaborskiy-2017893550.html
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в мире, россия, грузия, тбилиси, мария захарова, николай цискаридзе, мелитон кантария
В мире, Россия, Грузия, Тбилиси, Мария Захарова, Николай Цискаридзе, Мелитон Кантария
Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии
Захарова: в России дадут оценку выходке с российским триколором в Грузии
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Силовики оценят выходку неизвестного с российским флагом в Грузии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале
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"С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси
некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку", — написала она.
Захарова дала и личную оценку произошедшему.
"Ну и лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", — указала она.
Представитель МИД также вспомнила о выдающихся представителях грузинского народа. Она упомянула род Церетели и Николая Цискаридзе.
"Достойные потомки царицы Тамары, <...> достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором", — добавила Захарова.
Дипломат напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария
вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг над поверженным Рейхстагом.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом на концерте в Грузии.