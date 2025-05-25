https://ria.ru/20250525/zaharova-2018972920.html

Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии

Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии - РИА Новости, 25.05.2025

Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии

Силовики оценят выходку неизвестного с российским флагом в Грузии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:50:00+03:00

2025-05-25T14:50:00+03:00

2025-05-25T16:41:00+03:00

в мире

россия

грузия

тбилиси

мария захарова

николай цискаридзе

мелитон кантария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/44/1497504468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915269ae35cca540f87677f161b1accd.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Силовики оценят выходку неизвестного с российским флагом в Грузии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку", — написала она. Захарова дала и личную оценку произошедшему. "Ну и лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", — указала она. Представитель МИД также вспомнила о выдающихся представителях грузинского народа. Она упомянула род Церетели и Николая Цискаридзе."Достойные потомки царицы Тамары, <...> достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором", — добавила Захарова. Дипломат напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг над поверженным Рейхстагом. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом на концерте в Грузии.

https://rsport.ria.ru/20250519/zaborskiy-2017893550.html

https://ria.ru/20250518/pamyatnik--2017700807.html

россия

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, грузия, тбилиси, мария захарова, николай цискаридзе, мелитон кантария