https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:11:00+03:00
2025-05-25T14:11:00+03:00
2025-05-25T14:28:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции.Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла в воскресенье на Запорожской атомной электростанции, сообщила ранее пресс-служба АЭС."В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности, отметили в пресс-службе.На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.
https://ria.ru/20250515/stantsiya-2017065098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, в мире, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
ЗАЭС: ВСУ вели артобстрел рядом со станцией в день ротации инспекторов МАГАТЭ