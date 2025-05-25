https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html

На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ

На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025

На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ

Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:11:00+03:00

2025-05-25T14:11:00+03:00

2025-05-25T14:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции.Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла в воскресенье на Запорожской атомной электростанции, сообщила ранее пресс-служба АЭС."В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности, отметили в пресс-службе.На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.

https://ria.ru/20250515/stantsiya-2017065098.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, в мире, энергодар