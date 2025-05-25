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На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 25.05.2025 (обновлено: 14:28 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 25.05.2025
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:11:00+03:00
2025-05-25T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
в мире
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции.Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла в воскресенье на Запорожской атомной электростанции, сообщила ранее пресс-служба АЭС."В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности, отметили в пресс-службе.На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.
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вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, в мире, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ

ЗАЭС: ВСУ вели артобстрел рядом со станцией в день ротации инспекторов МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска вели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ, противник ведет себя как террорист, заявили в пресс-службе станции.
Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла в воскресенье на Запорожской атомной электростанции, сообщила ранее пресс-служба АЭС.
«
"В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности, отметили в пресс-службе.
На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.
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Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, заявил глава МАГАТЭ
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреЭнергодар
 
 
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