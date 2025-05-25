https://ria.ru/20250525/yuvzhd-2019022098.html
В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД
В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД - РИА Новости, 25.05.2025
В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД
Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:30:00+03:00
2025-05-25T23:30:00+03:00
2025-05-25T23:35:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2019014866_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_eaebe271cdd3ba3620fbe0184d6e780d.jpg
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."Сегодня, в 16.25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет", - говорится в сообщении ЮВЖД.
https://ria.ru/20250525/opasnost-2019017185.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2019014866_0:100:800:700_1920x0_80_0_0_d9744e3974f3404a3b9c394dcf4a9a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД
ЮВЖД: после взрыва в Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава