https://ria.ru/20250525/yuvzhd-2019022098.html

В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД

В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД - РИА Новости, 25.05.2025

В Белгородской области нет угрозы схода подвижного состава, сообщили в ЮВЖД

Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:30:00+03:00

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происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."Сегодня, в 16.25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет", - говорится в сообщении ЮВЖД.

https://ria.ru/20250525/opasnost-2019017185.html

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происшествия, белгородская область, россия