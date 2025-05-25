https://ria.ru/20250525/vsu-2018960057.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:55:00+03:00

2025-05-25T12:55:00+03:00

2025-05-25T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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константиновка

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250525/svo-2018958111.html

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Варвара Скокшина

россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины