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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:55:00+03:00
2025-05-25T12:55:00+03:00
2025-05-25T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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константиновка
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия
северск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий "Южной" группировки