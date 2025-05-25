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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 25.05.2025
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 25.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:55:00+03:00
2025-05-25T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства. "Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, северск, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий "Южной" группировки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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