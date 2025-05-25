https://ria.ru/20250525/vspyshka-2018954659.html
В астрономической лаборатории прокомментировали новую вспышку на Солнце
В астрономической лаборатории прокомментировали новую вспышку на Солнце - РИА Новости, 25.05.2025
В астрономической лаборатории прокомментировали новую вспышку на Солнце
Мощная вспышка, произошедшая на Солнце утром в воскресенье, не сопровождалась выбросами массы в космическое пространство, но область взрыва всё ещё активна,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:58:00+03:00
2025-05-25T11:58:00+03:00
2025-05-25T11:58:00+03:00
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мощная вспышка, произошедшая на Солнце утром в воскресенье, не сопровождалась выбросами массы в космическое пространство, но область взрыва всё ещё активна, возможны повторные вспышки, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. Ранее в лаборатории сообщили, что вспышка мощностью Х1.1 началась на Солнце в 4.46 мск воскресенья, достигла пика к 4.52 мск и завершилась в 4.57. "Активный центр № 4098. Вспышка зарегистрирована в западном полушарии Солнца под углом около 40 градусов от линии Солнце-Земля, что относится к тем зонам на Солнце, откуда возможно влияние на Землю, но на данный момент признаков того, что в ходе взрыва были выброшены облака плазмы (главный фактор магнитных бурь) нет", - сказал Богачёв. Кроме того, по его словам, на данный момент вблизи орбиты Земли отсутствуют тяжёлые заряженные частицы, которые часто образуются во время крупных взрывов на Солнце и представляют серьезную угрозу для космических аппаратов. "Таким образом, на данный момент вспышка оценивается как полностью локализованная в короне Солнца без выбросов массы и частиц в межпланетное пространство. В месте вспышки продолжает наблюдаться активность. В течение суток возможны повторные взрывы", - добавил учёный.
https://ria.ru/20250525/magnitnye_buri-2015124788.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
В астрономической лаборатории прокомментировали новую вспышку на Солнце
Лаборатория ИКИ РАН: вспышка на Солнце не сопровождалась выбросами массы
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мощная вспышка, произошедшая на Солнце утром в воскресенье, не сопровождалась выбросами массы в космическое пространство, но область взрыва всё ещё активна, возможны повторные вспышки, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Ранее в лаборатории сообщили, что вспышка мощностью Х1.1 началась на Солнце в 4.46 мск воскресенья, достигла пика к 4.52 мск и завершилась в 4.57.
"Активный центр № 4098. Вспышка зарегистрирована в западном полушарии Солнца под углом около 40 градусов от линии Солнце-Земля, что относится к тем зонам на Солнце, откуда возможно влияние на Землю
, но на данный момент признаков того, что в ходе взрыва были выброшены облака плазмы (главный фактор магнитных бурь) нет", - сказал Богачёв.
Кроме того, по его словам, на данный момент вблизи орбиты Земли отсутствуют тяжёлые заряженные частицы, которые часто образуются во время крупных взрывов на Солнце и представляют серьезную угрозу для космических аппаратов.
"Таким образом, на данный момент вспышка оценивается как полностью локализованная в короне Солнца без выбросов массы и частиц в межпланетное пространство. В месте вспышки продолжает наблюдаться активность. В течение суток возможны повторные взрывы", - добавил учёный.