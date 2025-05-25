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Баку выступил за урегулирование конфликта на Украине политическим путем - РИА Новости, 25.05.2025
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18:26 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018997111.html
Баку выступил за урегулирование конфликта на Украине политическим путем
Баку выступил за урегулирование конфликта на Украине политическим путем - РИА Новости, 25.05.2025
Баку выступил за урегулирование конфликта на Украине политическим путем
Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил глава азербайджанского внешнеполитического... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:26:00+03:00
2025-05-25T18:26:00+03:00
в мире
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стамбул
джейхун байрамов
владимир мединский
владимир путин
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БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В воскресение Байрамов принял украинскую делегацию во главе с Сибигой в рамках его визита в Азербайджан. "Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами. Мы поддерживает достижение мира между Россией и Украиной путем политического диалога. Мы также положительно оцениваем состоявшиеся в Турции 15 мая переговоры", - сказал Байрамов. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, украина, россия, стамбул, джейхун байрамов, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Джейхун Байрамов, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Баку выступил за урегулирование конфликта на Украине политическим путем

Байрамов: Баку выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
В воскресение Байрамов принял украинскую делегацию во главе с Сибигой в рамках его визита в Азербайджан.
"Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами. Мы поддерживает достижение мира между Россией и Украиной путем политического диалога. Мы также положительно оцениваем состоявшиеся в Турции 15 мая переговоры", - сказал Байрамов.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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