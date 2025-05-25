https://ria.ru/20250525/turtsiya-2019008880.html

Эрдоган заявил о важности обмена разведданными между Турцией и Пакистаном

Эрдоган заявил о важности обмена разведданными между Турцией и Пакистаном - РИА Новости, 25.05.2025

Эрдоган заявил о важности обмена разведданными между Турцией и Пакистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о важности обмена разведданными между странами... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:28:00+03:00

2025-05-25T20:28:00+03:00

2025-05-25T20:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о важности обмена разведданными между странами для борьбы с терроризмом, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера. Эрдоган и Шариф обсудили в Стамбуле двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы, турецкий лидер сообщил, что Анкара предпринимает шаги по увеличению товарооборота до 5 миллиардов долларов. "Эрдоган заявил, что две страны будут работать над развитием сотрудничества во всех сферах, в первую очередь в энергетике, транспорте, обороне, а усиление кооперации в образовании, обмене разведывательными данными и технологической поддержке для борьбы с терроризмом выгодно обеим странам", - сообщила администрация турецкого лидера в пресс-релизе. Также турецкий президент поднял тему железнодорожной ветки из Стамбула в Исламабад через Тегеран, отметив важность ее эффективной работы. Турецкий лидер отметил "принципиальную" позицию Пакистана по ситуации в Палестине и сообщил, что Анкара прорабатывает доставку гумпомощи в сектор Газа как можно скорее. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с Пахалгамом в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, отметили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана подчеркнул, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже индийская армия, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250520/indija-2018054721.html

https://ria.ru/20250518/bloomberg-2017692192.html

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в мире, пакистан, индия, стамбул, реджеп тайип эрдоган