https://ria.ru/20250525/turtsija-2018950662.html

Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ

Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025

Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ

Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:57:00+03:00

2025-05-25T10:57:00+03:00

2025-05-25T10:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности. "Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с "Исламским государством"* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС", - сообщило издание. По ее данным, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры. Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике. Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html

https://ria.ru/20250520/evrosojuz-2018124292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп