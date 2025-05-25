Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ
Turkiye: Турция хочет создать в Сирии военные базы для борьбы с терроризмом
Вид Анкары. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности.
Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.
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"Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с "Исламским государством"* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС", - сообщило издание.
По ее данным, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры.
Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР.
По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.
Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии.
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