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Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
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10:57 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/turtsija-2018950662.html
Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ
Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ
Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T10:57:00+03:00
2025-05-25T10:57:00+03:00
в мире
сирия
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анкара (провинция)
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дональд трамп
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности. Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности. "Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с "Исламским государством"* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС", - сообщило издание. По ее данным, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры. Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР. По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике. Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html
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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Сирия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ

Turkiye: Турция хочет создать в Сирии военные базы для борьбы с терроризмом

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности.
Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.
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"Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с "Исламским государством"* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС", - сообщило издание.
По ее данным, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры.
Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР.
По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.
Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии.
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В миреСирияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
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