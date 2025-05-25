В Киеве и семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской, Сумской и еще 5 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу снова объявили в Киеве, Киевской и еще шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 17.14 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Спустя две минуты тревога расширилась на Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую и Харьковскую области.
В воскресенье тревога уже звучала в указанных регионах. Спустя некоторое время ее отменяли.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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