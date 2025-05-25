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Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 25.05.2025 (обновлено: 12:46 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/svo-2018958867.html
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:43:00+03:00
2025-05-25T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск на этом направлении составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250525/svo-2018959136.html
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россия, вооруженные силы украины, октябрьский, артем
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Октябрьский, Артем
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ и две БМП

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск на этом направлении составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Вчера, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныОктябрьскийАртем
 
 
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