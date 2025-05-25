https://ria.ru/20250525/svo-2018958867.html

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск на этом направлении составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия.

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россия, вооруженные силы украины, октябрьский, артем