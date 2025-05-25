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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 25.05.2025 (обновлено: 20:35 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2019007747.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Подразделения российских войск продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:15:00+03:00
2025-05-25T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Сегодня уже буквально Минобороны объявило, что освобожден населенный пункт Романовка. Это - константиновское направление, и мы видим, что даже в направлении Зари там тоже развивается (наступление - ред.) достаточно успешно у наших подразделений. Соответственно, мы видим продвижение на великоновоселковском направлении, улучшение наших позиций… Красноармейское направление: там также видим, с одной стороны, продолжающееся сопротивление противника, но, с другой стороны, мы видим, что продвижение все равно наших бойцов есть", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Глава ДНР отметил, что противника "очень серьезно взволновала" ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках."И, конечно, противник перебросил туда дополнительные силы, но ситуация по-прежнему остается под контролем наших бойцов", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, в мире, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, В мире, Днепропетровская область
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин сообщил, что ВС России продвинулись на нескольких направлениях в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Сегодня уже буквально Минобороны объявило, что освобожден населенный пункт Романовка. Это - константиновское направление, и мы видим, что даже в направлении Зари там тоже развивается (наступление - ред.) достаточно успешно у наших подразделений. Соответственно, мы видим продвижение на великоновоселковском направлении, улучшение наших позиций… Красноармейское направление: там также видим, с одной стороны, продолжающееся сопротивление противника, но, с другой стороны, мы видим, что продвижение все равно наших бойцов есть", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что противника "очень серьезно взволновала" ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках.
"И, конечно, противник перебросил туда дополнительные силы, но ситуация по-прежнему остается под контролем наших бойцов", - уточнил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис ПушилинВ миреДнепропетровская область
 
 
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