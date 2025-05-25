Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин сообщил, что ВС России продвинулись на нескольких направлениях в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Сегодня уже буквально Минобороны объявило, что освобожден населенный пункт Романовка. Это - константиновское направление, и мы видим, что даже в направлении Зари там тоже развивается (наступление - ред.) достаточно успешно у наших подразделений. Соответственно, мы видим продвижение на великоновоселковском направлении, улучшение наших позиций… Красноармейское направление: там также видим, с одной стороны, продолжающееся сопротивление противника, но, с другой стороны, мы видим, что продвижение все равно наших бойцов есть", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что противника "очень серьезно взволновала" ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках.
"И, конечно, противник перебросил туда дополнительные силы, но ситуация по-прежнему остается под контролем наших бойцов", - уточнил Пушилин.
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