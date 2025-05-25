https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2019007747.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Подразделения российских войск продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава РИА Новости, 25.05.2025

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

денис пушилин

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Сегодня уже буквально Минобороны объявило, что освобожден населенный пункт Романовка. Это - константиновское направление, и мы видим, что даже в направлении Зари там тоже развивается (наступление - ред.) достаточно успешно у наших подразделений. Соответственно, мы видим продвижение на великоновоселковском направлении, улучшение наших позиций… Красноармейское направление: там также видим, с одной стороны, продолжающееся сопротивление противника, но, с другой стороны, мы видим, что продвижение все равно наших бойцов есть", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Глава ДНР отметил, что противника "очень серьезно взволновала" ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках."И, конечно, противник перебросил туда дополнительные силы, но ситуация по-прежнему остается под контролем наших бойцов", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, в мире, днепропетровская область