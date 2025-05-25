https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2019006191.html
Спецоперация, 25 мая: российские войска освободили Романовку в ДНР
Спецоперация, 25 мая: российские войска освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
Спецоперация, 25 мая: российские войска освободили Романовку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в сводке, опубликованной в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:03:00+03:00
2025-05-25T20:03:00+03:00
2025-05-25T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в сводке, опубликованной в воскресенье. Кроме того, "Юг" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1,4 тысячи военнослужащих. Кроме того, они лишились двух танков, четырёх боевых машин пехоты, 22 боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня "Град". Также уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств. Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники, а также по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 274 беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения спецоперации. Обмен завершён Инициированный Россией обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, о котором стороны договорились в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Он длился три дня - с 23 по 25 мая. Как уточнил замминистра обороны РФ Александр Фомин, в Россию из украинского плена возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены. По его словам, в российском ведомстве рассчитывают, что проведённый обмен будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса. Попал в эпицентр Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин привёл подробности полёта вертолёта президента РФ Владимира Путина во время его визита в Курскую область 20 мая. По его словам, борт главы государства фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников. Дашкин рассказал, что российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ. По его словам, интенсивность атак во время пролёта борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла, а российская ПВО в этот момент одновременно вела противовоздушный бой и обеспечивала безопасность в воздухе для вертолёта главы государства. "Задача была выполнена. Атака беспилотников противника отражена и все воздушные цели были поражены", - подчеркнул Дашкин. Зона безопасности Российские военнослужащие после освобождения от ВСУ Курской области создают зону безопасности вдоль границ РФ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин. За последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе Волчанска в Харьковской области. Сейчас российские войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться. О задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной, которую решают ВС РФ, заявил в четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин. Надежды рухнут Нидерланды 26 мая отправят Украине последние из 24 обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимира Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве до саммита "Большой семерки" в Канаде 15 июня, сообщила в воскресенье итальянская газета Repubblica. Участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу "бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7 окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", отмечает Repubblica.
https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html
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россия, украина, курская область, владимир путин, александр фомин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, g7, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Александр Фомин, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, G7, F-16, В мире
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в сводке, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, "Юг" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1,4 тысячи военнослужащих.
Кроме того, они лишились двух танков, четырёх боевых машин пехоты, 22 боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня "Град". Также уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины
, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники, а также по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ
.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США
, а также 274 беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения спецоперации.
Инициированный Россией обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, о котором стороны договорились в Стамбуле
, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Он длился три дня - с 23 по 25 мая.
Как уточнил замминистра обороны РФ Александр Фомин
, в Россию из украинского плена возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены.
По его словам, в российском ведомстве рассчитывают, что проведённый обмен будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса.
Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин привёл подробности полёта вертолёта президента РФ Владимира Путина
во время его визита в Курскую область
20 мая. По его словам, борт главы государства фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников.
Дашкин рассказал, что российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ. По его словам, интенсивность атак во время пролёта борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла, а российская ПВО в этот момент одновременно вела противовоздушный бой и обеспечивала безопасность в воздухе для вертолёта главы государства.
"Задача была выполнена. Атака беспилотников противника отражена и все воздушные цели были поражены", - подчеркнул Дашкин.
Российские военнослужащие после освобождения от ВСУ Курской области создают зону безопасности вдоль границ РФ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин. За последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области
, также ВС РФ значительно продвинулись в районе Волчанска
в Харьковской области
.
Сейчас российские войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться.
О задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной, которую решают ВС РФ, заявил в четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин.
Нидерланды
26 мая отправят Украине последние из 24 обещанных
ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимира Зеленского
необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве
до саммита "Большой семерки" в Канаде
15 июня, сообщила в воскресенье итальянская газета Repubblica.
Участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу
"бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7
окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", отмечает Repubblica.