https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2019006191.html

Спецоперация, 25 мая: российские войска освободили Романовку в ДНР

Спецоперация, 25 мая: российские войска освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025

Спецоперация, 25 мая: российские войска освободили Романовку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в сводке, опубликованной в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:03:00+03:00

2025-05-25T20:03:00+03:00

2025-05-25T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в сводке, опубликованной в воскресенье. Кроме того, "Юг" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1,4 тысячи военнослужащих. Кроме того, они лишились двух танков, четырёх боевых машин пехоты, 22 боевых бронированных машин, 20 орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня "Град". Также уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств. Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники, а также по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 274 беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения спецоперации. Обмен завершён Инициированный Россией обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, о котором стороны договорились в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Он длился три дня - с 23 по 25 мая. Как уточнил замминистра обороны РФ Александр Фомин, в Россию из украинского плена возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены. По его словам, в российском ведомстве рассчитывают, что проведённый обмен будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса. Попал в эпицентр Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин привёл подробности полёта вертолёта президента РФ Владимира Путина во время его визита в Курскую область 20 мая. По его словам, борт главы государства фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников. Дашкин рассказал, что российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ. По его словам, интенсивность атак во время пролёта борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла, а российская ПВО в этот момент одновременно вела противовоздушный бой и обеспечивала безопасность в воздухе для вертолёта главы государства. "Задача была выполнена. Атака беспилотников противника отражена и все воздушные цели были поражены", - подчеркнул Дашкин. Зона безопасности Российские военнослужащие после освобождения от ВСУ Курской области создают зону безопасности вдоль границ РФ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин. За последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе Волчанска в Харьковской области. Сейчас российские войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться. О задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной, которую решают ВС РФ, заявил в четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин. Надежды рухнут Нидерланды 26 мая отправят Украине последние из 24 обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимира Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве до саммита "Большой семерки" в Канаде 15 июня, сообщила в воскресенье итальянская газета Repubblica. Участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу "бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7 окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", отмечает Repubblica.

https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html

https://ria.ru/20250525/vsu-2018973526.html

https://ria.ru/20250525/vs-2018959564.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, курская область, владимир путин, александр фомин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, g7, f-16, в мире