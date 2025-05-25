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В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту
В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту - РИА Новости, 25.05.2025
В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:55:00+03:00
2025-05-25T11:55:00+03:00
2025-05-25T11:55:00+03:00
общество
россия
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными нормами. Ранее в экспертном сообществе прозвучало предложение отменить пенсию молодым людям, родившимся после 1995 года. "К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 "Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", - написал Клишас. Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия "устанавливаются законом", добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей клишас, совет федерации рф
Общество, Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
В Совфеде не поддержали идею отменить пенсию по возрасту
Сенатор Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы законом