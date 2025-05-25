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СМИ: в Женеве заговорили о новом раунде российско-украинских переговоров - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/sojuzniki-2018956802.html
СМИ: в Женеве заговорили о новом раунде российско-украинских переговоров
СМИ: в Женеве заговорили о новом раунде российско-украинских переговоров - РИА Новости, 25.05.2025
СМИ: в Женеве заговорили о новом раунде российско-украинских переговоров
Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимиром Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:22:00+03:00
2025-05-25T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
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РИМ, 25 мая – РИА Новости. Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимиром Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве до саммита "Большой семерки" в Канаде 15 июня, пишет в воскресенье итальянская газета Repubblica. Издание пишет, что участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу "бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7 окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", отмечает Repubblica. “Поэтому накануне вечером шерпы основных европейских стран (Франции и Италии, Германии и Великобритании) встретились в режиме видеоконференции с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они согласились с почти экзистенциальным приоритетом для Европы, но прежде всего для Киева: крайне важно организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве. И самое главное, назначение должно состояться до начала встречи "Семерки" в Альберте", - говорится в статье. Европейская сторона намерена удержать Трампа за столом переговоров и продвигает Женеву в противовес Стамбулу как место проведения очередного раунда встреч. Встреча в Женеве показала бы "истинную волю России к переговорам", а в случае ее отказа привела бы "к консолидации трансатлантического фронта", утверждает газета. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html
https://ria.ru/20250524/tramp-2018801306.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, g7, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, G7, НАТО, ООН
СМИ: в Женеве заговорили о новом раунде российско-украинских переговоров

Repubblica: союзники Киева обсудили с Ермаком новый раунд переговоров с Москвой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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РИМ, 25 мая – РИА Новости. Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимиром Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве до саммита "Большой семерки" в Канаде 15 июня, пишет в воскресенье итальянская газета Repubblica.
Издание пишет, что участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу "бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7 окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", отмечает Repubblica.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле
24 мая, 23:45
“Поэтому накануне вечером шерпы основных европейских стран (Франции и Италии, Германии и Великобритании) встретились в режиме видеоконференции с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они согласились с почти экзистенциальным приоритетом для Европы, но прежде всего для Киева: крайне важно организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве. И самое главное, назначение должно состояться до начала встречи "Семерки" в Альберте", - говорится в статье.
Европейская сторона намерена удержать Трампа за столом переговоров и продвигает Женеву в противовес Стамбулу как место проведения очередного раунда встреч. Встреча в Женеве показала бы "истинную волю России к переговорам", а в случае ее отказа привела бы "к консолидации трансатлантического фронта", утверждает газета.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине
24 мая, 04:48
Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В посольстве России высказались о переговорах по Украине в Швейцарии
23 мая, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровG7НАТОООН
 
 
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