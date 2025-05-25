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Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:42:00+03:00
2025-05-25T00:42:00+03:00
2025-05-25T00:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву