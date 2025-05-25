https://ria.ru/20250525/rossiya-2019011688.html

Россия поставила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи

Россия поставила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.05.2025

Россия поставила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи

Россия поставила в северную афганскую провинцию Балх в адрес местного отделения Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) крупную партию гуманитарной... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия поставила в северную афганскую провинцию Балх в адрес местного отделения Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) крупную партию гуманитарной помощи - 1280 тонн муки, - сообщил в воскресенье новостной портал Ariana news. Глава офиса ВПП, курирующего северные провинции Афганистана, Наджибулла Рахмани выразил благодарность России и обеспокоенность по поводу сокращения объемов международной гуманитарной помощи Афганистану, отмечает Ariana news. "Выявление подходящих получателей гуманитарной помощи осуществляется нами с большой тщательностью, чтобы гарантировать, что мы помогаем тем, кто действительно в этом нуждается, особенно матерям и уязвимым семьям", - сказал Рахмани, слова которого приводит издание. По данным новостного портала, в церемонии передачи помощи приняли участие представители генерального консульства РФ в Мазари-Шарифе, которые подтвердили приверженность своей страны поддержке афганского народа посредством продолжающегося сотрудничества с продовольственным агентством ООН.

https://ria.ru/20250525/afganistan-2018975972.html

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